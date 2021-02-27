阿北駕車上台61嚇到失魂！輾石擦撞護欄百米　警奔現場：郎咧

▲陳姓老翁駕車失控擦撞護欄驚魂沿路暴走。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1名70歲陳姓老翁26日下午駕駛小貨車行駛在台61線桃園高架橋上，輪胎突然輾壓到落石，因此失控一路擦撞了百餘公尺後才停下。陳翁老先生驚魂未定的走下車，一路不知所措的沿著路肩往前走，所幸員警獲報後即時到場，冒險管制交通，並在前方不遠處找到了老先生，安撫他的情緒，並協助處理車輛拖吊等後續事宜，讓老先生驚嚇減輕。

▲警方沿路追查才找到陳姓老翁。（圖／蘆竹警分局提供）

陳姓老翁昨日下午15時許，行駛在台61線高架橋上25.3K外側車道，路面邊線處突然出現一顆落石，老先生閃避不急輾壓後，車輛竟往外側車道偏離，並擦撞了護欄百餘公尺後，小貨車才停了下來。當時天空正下著小雨，後方車輛又不斷疾駛而來，老先生描述說「真的是嚇死了」。

▲陳姓老翁向員警說明車禍經過。（圖／蘆竹警分局提供）

正當老先生陷入恐慌情緒之中，蘆竹分局外社派出所以及交通分隊員警即時趕到了現場，專業、快速的進行交通管制，安撫老先生，並且召來拖吊車援救。當老先生坐上警車離開現場時，深深吐了一口氣，感激之情也溢於言表。

蘆竹分局呼籲，發生交通事故，請立即於車輛後方擺設警告標誌，人員並應站立於安全之處，並面朝後方隨時保持警戒，以免因二次事故而遭受危害。

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