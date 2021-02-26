　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

猜她幾歲？曼妙女子曬辣照「長腿水蛇腰」...年齡曝網全驚呆：不可能

▲▼74歲美魔女蘿拉。（圖／翻攝自IG/sopitchitchat）

▲泰國一名女子近日在網路上爆紅。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

實習記者閔文昱／綜合報導

泰國有位女子最近在網路上爆紅，她與一般女孩一樣喜歡在社群媒體上分享生活，並常穿著比基尼展現火辣身材，宛如少女般，沒想到經網友起底她的真實年齡後，讓所有人都驚呆了，直呼「根本不可能」！

▲▼ 蘿拉（Lola Anita）據傳已經71歲。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

▲▼女子有著一頭長髮及曼妙、火辣的身材。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

▲▼74歲美魔女蘿拉。（圖／翻攝自IG/sopitchitchat）

從曝光的照片中可以見，女子不僅有著一頭亮麗秀髮，甚至還有堪稱水蛇般的纖細腰圍，身材比例也相當火辣，側面與背影宛如10幾20歲的妙齡少女；不過從正面照就可以發現，女子的臉部有種經過歲月洗滌的成熟美。

▲▼ 蘿拉（Lola Anita）據傳已經71歲。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

▼▲正面照中，女子的臉部散發出一種經過歲月洗滌的成熟美。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

▲▼ 蘿拉（Lola Anita）據傳已經71歲。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

網友事後起底，才發現女子來自泰國曼谷，名字叫蘿拉（Lola Anita），據傳今年她已經74歲了，還是2名孩子的媽，但保養仍然相當得宜。從她的臉書與IG所PO出的照片，可以看出她喜歡到海邊玩水曬太陽，而火辣的比基尼照根本看不出已經是阿嬤級的年紀，至今已有5萬多名粉絲。

▲▼ 0

▲蘿拉據傳今年已經74歲了。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

蘿拉本人也分享了她保持年輕的秘訣，她表示每天都會用皮膚溫泉療法來始皮膚保持柔軟和光滑，也減少身上的細紋，使她的肌膚看起來就像是一名少女一般。

另外蘿拉也表示，每天保持健康快樂的心情也能使自己看起來更加年輕。她的女兒也補充，「自信是媽媽保持美麗的重要秘訣，愛自己才能讓更多人愛妳，讓妳每天看起來更美麗。」她也希望，到了與媽媽相同的年紀時，也能保有如此青春美麗的外表。

▲▼74歲美魔女蘿拉。（圖／翻攝自IG/sopitchitchat）

▲蘿拉表示，先要愛自己別人才會來愛妳。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

ET快訊
沒繳停車費就貼「欠錢」！柯文哲：不准停公有停車場
賣房住鄉下錢可花160年　她靠股票月賺2萬嗆：不工作了
女曬辣照秀長腿水蛇腰　年齡曝光網全嚇壞
台積電買在460元！友示警「股市泡沫」她想出清　股民曝真相
快訊／國一北上聯結車爆胎後起火燃燒　回堵逾10公里
每月領4萬退休金！達人曝「2滾錢術」多存1115萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

猜她幾歲？曼妙女子曬辣照「長腿水蛇腰」...年齡曝網全驚呆：不可能

雖抵禦了北方蠻族！　西方學者點出關鍵：但長城卻害慘了歐洲

台灣正妹「直播睡覺」 躺著賺！竟吸上萬人盯著看　她睡醒也傻了

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

猜她幾歲？曼妙女子曬辣照「長腿水蛇腰」...年齡曝網全驚呆：不可能

雖抵禦了北方蠻族！　西方學者點出關鍵：但長城卻害慘了歐洲

台灣正妹「直播睡覺」 躺著賺！竟吸上萬人盯著看　她睡醒也傻了

徒弟買房付不出頭期款　沈嶸霸氣出百萬「幫圓夢」

鹽水蜂炮今登場！台南下午2點起指定路段交通管制一次看

毒趴男嗨到9樓墜落爆頭亡！10男女繼續搖　警上門才知有人死了

日本最高奢華宅！摩天樓「頂層區」俯瞰東京　每戶上看數十億日圓

蘇貞昌指點邱國正、邱太三　李貴敏：插手外交國防想選總統？

歐霸盃32強賽事狂刷進球數　史上第一次單輪進球達百位數

山林光影秘境、巨型花燈！228連假必看8大燈海　還有720秒花火秀

彰化老人超幸福　65歲以上免費配老花眼鏡

字母哥與胖虎狀元互轟　最終鵜鶘軟手4分差輸公鹿

2021夢幻「珍珠彩妝」出列！香奈兒浮雕亮采盤、嬌蘭唇膏殼都被瘋搶

新奇熱門新聞

長城抵禦了北方蠻族！西方學者點出真相

曼妙女子曬辣照...年齡曝光網全驚呆

台妹「直播睡覺」 ！上萬人盯著看

25公分的煩惱！他小兄弟「比飲料罐還大」

兒子太帥懷疑非親生　4次親子鑑定傻眼

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

關公雕像為何總閉著眼睛？老木匠解密

直播主靠「睡覺」就日賺45萬台幣

200kg壯男初夜太興奮　害女友頭「撞破牆」

爬400個階梯「深山外送一箱啤酒」！

苗栗世界第2古油井　今仍在生產

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

死去靈魂被吸！6人自曝瀕死經歷

婆婆開門見兒「裸體圍裙」嚇壞！怒斥媳不知羞恥

更多熱門

相關新聞

情侶公園上演活春宮！民眾氣瘋錄影存證報警

情侶公園上演活春宮！民眾氣瘋錄影存證報警

泰國曼谷的瓦琦拉班哲塔公園（Vachirabenjatas Park）驚傳有一對年輕男女，大白天當場上演活春宮，甚至無視一旁有孩童在，民眾看不下去拿起手機錄影存證並報警，而這對男女還是堅持要「完事」才離開，警方趕抵現場後也在地上發現這對男女使用過的保險套。

抽脂抽到心跳停止死亡　診所拒送醫

抽脂抽到心跳停止死亡　診所拒送醫

銀樓遇搶劫！老闆狂呼救...二哈全程0反應

銀樓遇搶劫！老闆狂呼救...二哈全程0反應

俏女僕「嘟嘴露溝」賣飲料日銷200杯

俏女僕「嘟嘴露溝」賣飲料日銷200杯

暖心浪浪「攔車徘徊」護老奶奶過馬路

暖心浪浪「攔車徘徊」護老奶奶過馬路

關鍵字：

蘿拉Lola Anita泰國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

辛龍身影突現蹤《小明星》！

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

55歲的邰智源到底在拚什麼？

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

台北195帥哥「徵學生」！學經歷嚇壞網：是鬼嗎？

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面