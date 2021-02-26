猜她幾歲？曼妙女子曬辣照「長腿水蛇腰」...年齡曝網全驚呆：不可能

▲泰國一名女子近日在網路上爆紅。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

實習記者閔文昱／綜合報導

泰國有位女子最近在網路上爆紅，她與一般女孩一樣喜歡在社群媒體上分享生活，並常穿著比基尼展現火辣身材，宛如少女般，沒想到經網友起底她的真實年齡後，讓所有人都驚呆了，直呼「根本不可能」！

▲▼女子有著一頭長髮及曼妙、火辣的身材。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

從曝光的照片中可以見，女子不僅有著一頭亮麗秀髮，甚至還有堪稱水蛇般的纖細腰圍，身材比例也相當火辣，側面與背影宛如10幾20歲的妙齡少女；不過從正面照就可以發現，女子的臉部有種經過歲月洗滌的成熟美。

▼▲正面照中，女子的臉部散發出一種經過歲月洗滌的成熟美。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

網友事後起底，才發現女子來自泰國曼谷，名字叫蘿拉（Lola Anita），據傳今年她已經74歲了，還是2名孩子的媽，但保養仍然相當得宜。從她的臉書與IG所PO出的照片，可以看出她喜歡到海邊玩水曬太陽，而火辣的比基尼照根本看不出已經是阿嬤級的年紀，至今已有5萬多名粉絲。

▲蘿拉據傳今年已經74歲了。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）

蘿拉本人也分享了她保持年輕的秘訣，她表示每天都會用皮膚溫泉療法來始皮膚保持柔軟和光滑，也減少身上的細紋，使她的肌膚看起來就像是一名少女一般。

另外蘿拉也表示，每天保持健康快樂的心情也能使自己看起來更加年輕。她的女兒也補充，「自信是媽媽保持美麗的重要秘訣，愛自己才能讓更多人愛妳，讓妳每天看起來更美麗。」她也希望，到了與媽媽相同的年紀時，也能保有如此青春美麗的外表。

▲蘿拉表示，先要愛自己別人才會來愛妳。（圖／翻攝自IG／sopitchitchat）