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基隆富貴市場限期拆遷　樓上租戶老戶上吊輕生

▲▼基隆富貴市場外觀。（圖／翻攝Google Maps）

▲基隆富貴市場外觀。（圖／翻攝Google Maps）

文／中央社記者王朝鈺基隆24日電

基隆富貴市場因鑑定為海砂屋，將在3月廢止使用，攤商日前到市府抗議未果，24日晚間傳出一名已搬遷住戶謝姓婦人回到富貴市場屋內上吊輕生，經急救後雖恢復生命徵象，但昏迷指數只有3。

富貴市場1樓是攤位，3樓為暫住戶，2、4樓之前為里民活動中心，之後封閉未對外開放，經技師鑑定為海砂屋，市府已公告27日停止營業，3月1日廢止使用並打算全棟拆除，攤商22日到市府抗議，希望市府能評估其他補強方案。

一名富貴市場住戶70多歲謝姓婦人，原本在市府協助下已搬離並與在基隆的女兒同住，未料，今天晚間9時許，謝婦回到富貴市場3樓先前居住的房間內上吊輕生。

救護員獲報到場時，謝婦已失去生命徵象，經實施心肺復甦術（CPR）急救後，送抵衛生福利部基隆醫院前已恢復呼吸、心跳，經院方搶救後，目前昏迷指數只有3，院方已抽血檢驗是否有其他異常，將轉入加護病房持續觀察治療。

基隆市政府表示，謝婦為原先富貴市場3樓住戶，先前市府社會處已派社工前往輔導並積極介入協助，謝婦已於今年1月16日搬離原先住處並與家人同住，但仍習慣回富貴市場買菜，社工每天都進行關懷，至於為何尋短，原因尚待釐清。

市府強調，市府並不是強迫住戶與攤商搬遷，而是因為市場建物已嚴重損壞，鋼筋裸露、天花板水泥掉落，實在非常危險，為了民眾安全才不得不廢止富貴市場，從去年9月至今，有長達6個月緩衝期協助遷移，對於發生這樣的事情，市政府表示遺憾，市府產業發展處與社會處已於第一時間派員前往關切協助。

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