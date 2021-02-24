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跨國賣淫「台灣直播主」曝光！日接10人、一天賺20萬　全成醫藥費

不少受到Amy廣告吸引而自願赴海外賣淫的女子，回台後表示均表示生活環境差、健康受影響，表示悔不當初。（圖／翻攝IG、臉書）

▲不少受到Amy廣告吸引而自願赴海外賣淫的女子，回台後表示均表示生活環境差、健康受影響，表示悔不當初。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

美豔女雞頭Amy主持的「艾咪林跨國賣淫集團」，日前在台、美司法機關合作下淫窟被搗破，警方調查發現，該集團至少已媒介超過50名網紅、直播主或外貌條件極佳的OL赴美賣淫。即便這些女子的「犯罪地」並非在台灣，檢警仍陸續以「證人」約談其中多人，不少人都說後悔曾赴美撈金、賠掉健康，甚至直言「和阿兜仔（老外）做真的比較辛苦」。

警方也查扣了一份賣淫價目表，顯示Amy集團據點為美、加、澳3國為主，且因地制宜，各地的價格都不一樣，以加拿大最差。

▲警方也查扣了一份賣淫價目表，顯示Amy集團據點為美、加、澳3國為主，且因地制宜，各地的價格都不一樣，以加拿大最差。

被約談到案的女子坦承，在加入Amy的賣淫集團後，並非都很順遂，被警方傳喚的5、 6名女子皆表示悔不當初。其中，過去是直播主的Sunny（化名）坦言，曾經最多1天接客10餘人，雖然有過「單日淨賺新台幣20多萬元」的光景，「但做阿兜仔（老外）客人真的比較辛苦。」她回台後因免疫系統失調，一度花了大筆醫藥費，十分後悔為了快速賺錢賠上健康。

另一位來自高雄的Vivi（化名）吐露，「在異鄉從事特種行業，得忍受孤獨寂寞，那感覺很恐怖。」也有不少小姐表示，該集團在廣告上標榜的「豪宅宿舍」，因「室友」還有來自大陸、越南等其他亞洲國家的女子，出入相當複雜，經常有姐妹賺來的辛苦錢遭偷竊，環境並不好。

Amy容貌美艷、身材姣好，讓人很難將她和「老鴇」、「媽媽桑」等字眼聯想一起。（圖／翻攝臉書）

▲Amy容貌美艷、身材姣好，讓人很難將她和「老鴇」、「媽媽桑」等字眼聯想一起。

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