開運必備居家「5款盆栽」　富貴竹最好養、金桔CP值高

▲富貴竹是很好照顧的植物。（示意圖／CFP，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新年新氣象，2021年想要在職場招好運，不妨考慮在家中擺放盆栽。《ETtoday新聞雲》整理5種居家開運植物，不僅能夠美化空間、改善空氣品質，或許還能達到開運的效果，讓接下來一整年好運旺旺來！

1.富貴竹

又稱萬年竹，因為枝葉翠綠挺拔，看起來大器優雅，又有象徵好命、好運的意味，加上大約兩個禮拜換一次水就能存活，是屬於很好照顧的植物，也是逢年過節人氣最高的植物之一。

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2.金桔

金桔有大吉大利、招財納福的意思，許多開店做生意的老闆都相信金桔能帶來好兆頭，加上熟成的果子洗淨後就可以直接食用，或是當作甜點配料、果醬，也能做成金桔檸檬茶，算是CP值很高的植物。

▲金桔寓意吉祥，也是很受歡迎的喜氣盆栽。

3.君子蘭

君子蘭花朵秀氣、不浮誇，顏色嬌嫩，不論擺在家中何處，都有畫龍點睛的效果。不少民眾拜年時，都會買君子蘭當伴手禮，對長輩來說，這也是象徵富貴的代表植物。

4.鴻運當頭（觀賞鳳梨）

這種植物因為花瓣鮮紅艷麗而得名，如果家中客廳陳設較為單調，可以擺一盆鴻運當頭裝飾，不僅能降低室內暗淡的氣息，還可以帶給家人光彩橫溢的感覺。

5.黃金葛

根據民間說法，黃金葛可以吸收穢氣，所以台灣人習慣把黃金葛擺放在較為陰暗的地方，例如廁所、浴室，這樣就能把不好的氣場通通排除，讓福氣源源不絕流進來。

此外，除了上述這5種植物，發財樹、金錢樹、龜背竹也是熱門的開運盆栽，都有增強能量、提高運氣、招財進寶的寓意，如果能在家中或是辦公室擺上一盆，或許就能招來好運！