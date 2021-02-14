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社會 社會焦點 保障人權

跟曖昧對象千萬別開「這個玩笑」　她講完直接單身：女孩們切記！

▲▼徐女外型可愛。（圖／徐女授權提供）

▲徐女外型可愛個性活潑，竟因為一個玩笑，跟曖昧對象失去了聯繫。（圖／徐女授權提供）

記者陳雕文／台北報導

台北一名外型姣好的女子透過網路遇到相談甚歡的對象，透過文字讓彼此的感情在網路這片虛擬土壤中蔓延滋長，聊了一陣子的某天，她開了玩笑說，「我是變性人」怎料男方看到這句，從此不理不睬，後來冷淡地解釋原因，讓女子瞬間無言，最後她把個人經歷PO上網說，「女孩們切記，不要隨便開這種玩笑」。

▲▼徐女外型可愛。（圖／徐女授權提供）

▲徐女笑口常開、身材姣好。（圖／徐女授權提供）

徐姓女子PO文表示，「我開了個自己是變性人的玩笑，殊不知他貌似就對我愛理不理了。於是乎，我持續問他怎麼了，終於他回我了並且跟我説『我不能接受變性人』OK好，我無言，這比我婆婆説、我媽媽説、算命的説還瞎...比扯鈴還扯...所以女孩們切記，以後不要隨便開這種玩笑。但，是説，到底誰會相信...」

▲▼變性人。（示意圖／ETtoday資料照）

▲徐女開了玩笑，讓曖昧對象真以為她是變性人。（變性人示意圖／ETtoday資料照）

網友在PO底下留言說，「正常的男人誰會想去捅另一個男人的屁眼？」、「要脫褲子檢查驗身」、「往好處想，最起碼他是信任你的！」、「有些玩笑真的不能亂開」、「還是你不小心講了泰國話！」、「我覺得這樣也好，至少妳成功測試他的智商。」

▼對話截圖。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

▲▼對話截圖。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

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