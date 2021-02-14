東歐最特殊職業「挖土黨」！跑戰場專挖二戰武器　還有人發現軍火庫

▲東歐國家特殊行業「挖土黨」，專挖二戰遺物販賣，曾經有人開出軍火庫。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯、東歐及部分中歐國家有一種特有行業「挖土黨」，他們主要以組織人員挖掘二戰戰場遺跡為生，加上當地氣候、土壤環境及歷史背景，經常能挖出保存良好的二戰德國、蘇聯時期的槍械、頭盔、彈藥及坦克飛機等，部分稀少、罕見的槍械更受到收藏家狂熱追捧，甚至能賣出幾十、幾百萬美金。

德國、蘇聯為二次世界大戰的主要參戰國，「蘇德戰爭（或稱東線戰爭）」參戰人數及衝突之血腥程度前所未見，雙方合計至少有超過3500萬人死亡，失蹤人數更是無法統計，加上許多時候雙方都沒有足夠的時間打掃戰場、掩埋戰友遺體（特別是潰敗期間），導致有數量驚人的武器、裝備，甚至私人物品被遺棄。

當時的戰場（蘇聯西部）幾乎都處於較為寒冷的地方，加上土質鬆軟且偏中性，湖泊沼澤縱橫交錯，導致許多金屬材質的裝備沉入地下，並且能幾乎都被完美的保留至今，「挖土黨」主要就是依靠挖掘、販賣這些戰爭遺物賺錢，前幾年甚至還有人挖出一間存有大量機槍、衝鋒槍的軍火庫，發了一筆不小的橫財。

▲蘇德戰爭（或稱東線戰爭）參戰國合計至少有超過3500萬人死亡。（圖／翻攝自維基百科）

除了軍械、坦克載具外， 挖土黨也經常找到當年的參戰士兵（包含德蘇多國）遺骸，很多都是來不及掩埋、或因為撤退原因，只能簡單鋪上一層土，因此很容易就被找到，這些挖土黨在找到士兵遺體後，多會聯繫政府或相關部門，幫助死者確認身分、聯繫在世親人或以軍禮下葬。

而且這些挖土黨們也並非只是拿鏟子亂挖，畢竟他們可能會挖到如地雷、未爆彈等爆炸物，因此不管在組織、器材、技能都必須有一定的準備，儘管如此每年仍有部分挖土黨被炸死傷的消息，從事這一行想要發財，除了要有足夠的運氣外，風險也不小。

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