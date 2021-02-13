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社會 社會焦點 保障人權

地表最壯鬧鐘！消防猛男「跳起床舞」喚醒大家　反差萌NG花絮曝光

記者陳雕文／新北報導

新年來囉！新北市消防局精選9名猛男參與麥當勞早餐廣告拍攝，由於鮮少面對鏡頭，大夥難免害羞，練習動作都很順，實際錄影卻頻頻凸槌，會突然忘記舞蹈動作，只好露出微笑等音樂結束，場面超逗趣；隊員表示，平常都在吃麥當勞，沒想到有天成為麥當勞的廣告主角，是很特別的回憶！也祝福大家新年快樂。

▲▼花絮。（圖／記者陳雕文攝）

▲消防猛男拍攝愛當勞早餐廣告，反差萌花絮曝光。（圖／記者陳雕文攝）

麥當勞期望在新年一開始替大家加油打氣，藉由平日早起的族群，如菜市場叔叔阿姨、客運司機、消防員，及麥當勞店員等齊跳「麥擱睏起床舞」，並請知名歌手盧廣仲配音，號召民眾一起來跳，用活力迎接新的一年，充滿朝氣地開啟每一天。

▲▼花絮。（圖／記者陳雕文攝）

▲消防猛男又壯又帥，拍攝當天露出大男孩般的陽光笑容。（圖／記者陳雕文攝）

被挑選出的消防猛男中，有部分隊員就曾在去年就有響應跳起床舞，在網路上發佈影片，這次則正式參與廣告片拍攝，在電視上撥放，拍攝的陣仗更大也有些緊張；中港分隊員謝進芳表示，「很榮幸連續兩年都有參與跳起床舞早操，是很有趣的經歷」、社后分隊員蔡尚霖說，「平常都在吃麥當勞，沒想到有天成為麥當勞的廣告主角，是很特別的回憶」。

▲▼花絮。（圖／記者陳雕文攝）

▲猛男出槌忘記動作，笑著跟同袍說對不起，也逗樂了攝影人員，以下同。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，整支廣告時間大約30秒，猛男們跳了快20次，起初頻頻凸槌，忘記動作、笑場，露出大男孩般的可愛又真實的一面；新北市政府消防局表示，感謝麥當勞公益捐贈救護耗材一批，才促成這次的合作，也盼望未來能有更多的合作機會，共同造福新北市民！

▲▼花絮。（圖／記者陳雕文攝）

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