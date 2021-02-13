阿伯掃女廁「她怕被性騷擾」！網揪1問題狂罵：婦產科醫師呢？

▲原PO好友的公司雖將男、女廁分隔開，但清潔人員卻是同一人。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

廁所之所以能保持乾淨，除了使用者自律外，清潔人員也是非常重要的角色。一名網友日前發文表示，他朋友的公司雖有將男、女廁分隔開來，但清潔人員卻從歐巴桑換為阿伯；多數人都不會反對阿婆清掃男廁，但是「阿伯掃女廁」就出現了不同的聲音，「大家會反對男生去掃女廁嗎？」貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「女廁的清潔人員是男性」為題丟出討論，他日前和三五好友出去吃飯時，其中一人忽然提到公司廁所雖然男、女廁分開，但是清潔人員卻是同一人，而令人感到在意的是，原先清掃的阿婆近日被換掉了，現在改為一個阿伯來負責。

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原PO表示，當時大家不禁七嘴八舌了起來，多數人都不反對阿婆清掃男廁，但若要給阿伯掃女廁，總不免有些怕怕的，像有人就會害怕被偷拍、性騷擾等；原PO繼續說道，反對的人其實並不是歧視男生，只是男女本身存在差異，因此要共處在廁所內，總讓人有些不安，「大家會反對男生去掃女廁嗎？」

▲有些人認為給男生掃女廁也無妨。示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「下一篇，女板的大家會反對男生去當護理師嗎？畢竟會觸碰到女性身體及看到私密處」、「有不少婦產科醫師都是男的」、「偷拍和偷看這種事情應該不管什麼時候都有可能」、「以前去女廁的時候遇到清潔的阿伯，我是不介意，阿伯倒是很介意的馬上離開廁所」、「我也反對女性掃男廁啊」、「我上男廁，阿婆進來我也不舒服啊」。

此外，也有人認為，「這時候性別平等就不見了」、「會有這種想法確實是性別歧視」、「這就是歧視啊」、「理論上是歧視，但現實就是容易有爭議啊」、「太歧視了吧！天啊」、「你的性別平等呢」、「雙標都不自覺」、「婦產科醫生也很多是男性就不見你抱怨，根本是職業歧視」。