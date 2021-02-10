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緬甸蟒入侵繁衍30萬條　佛州「把牠變成食物」求居民來吃

▲▼緬甸蟒。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸蟒入侵佛州繁衍30萬條，政府想把牠變成美食，限制其族群數量的增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國佛羅里達州生態環境自1970年開始，面臨外來種緬甸蟒入侵、威脅本土生物生存，甚至數次傳出入侵民宅或車輛，光佛州南部就預估存有30萬條蟒蛇，當地政府為了去除緬甸蟒的威脅，準備推行以緬甸蟒為材料的特色食物，目前正在等待衛生單位檢驗蟒蛇體內的汞含量，一旦確認可以吃且對人體無害，屆時民眾抓到蟒蛇就能自行食用。

綜合媒體報導，緬甸蟒原生於東南亞及中國南部地區，外型吸引人且容易飼養，屬於相當受歡迎的蛇類寵物，不過最大的缺點是其迅速成長的體格，體長可達7公尺，體重可達91公斤（雌蛇體型更巨大），壽命介於20至25年，雌蛇平均誕下12至36枚蛇卵。另外緬甸蟒食量很大，需要進食大量肉類，也因此導致許多飼主不堪負荷，選擇放生牠們。

緬甸蟒並非佛州原生動物，疑似自1970年左右作為寵物被引進美國，不料遭到部分飼主野放或逃跑而開始在野外生存，經過數年的繁衍後，1980年代開始大舉入侵佛州南部，當地政府近年更預估存有30萬條棲息在野外，由於沒有天敵又為食物鏈頂層，嚴重威脅本土鳥類、小型哺乳類等生物生存。

美國政府2012年起已經禁止緬甸蟒進口，後來也開放民眾獵殺減少其數量，不過緬甸蟒數量仍在持續增長。佛州魚類和野生動物保護委員會（FWC）表示，為鼓勵民眾盡可能捕殺緬甸蟒，希望依靠當地居民吃掉蟒蛇，限制其族群數量的發展，他們目前也已經與佛州衛生單位合作研究，對緬甸蟒進行汞含量篩檢。

FWC 發言人尼爾（Susan Neel）透露，由於緬甸蟒屬於食物鏈頂層，體內汞含量可能會有超標疑慮，因此才會對此數值進行詳細調查，目前計畫仍在收集足夠的緬甸蟒檢體，一旦確認可以吃且對人體無害，就會進一步向公眾宣傳緬甸蟒的食用建議。

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關鍵字：

緬甸蟒

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