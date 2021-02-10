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屬蛇有錢賺、豬愛情升溫！揭曉12生肖「年節運勢」最大贏家是他

 ▲▼女孩,過年,愛情,新年,聖誕節。（圖／翻攝自pixabay）

文／湯鎮瑋　圖／免費圖庫Unsplash

2021年全年運勢沒上榜？別擔心，幸運之神不偏心！阿湯哥十二生肖每月運程詳細評析，讓您在工作職場、人際桃花、理財投資等方面都能主動掌握好運指數，漂亮出擊！透過運勢應對策略及致勝分析，助您在每月都有美好的開始與亮眼的成績。

【國曆】2月12日～3月12日（農曆一月）

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

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鼠 ★★★

事：只要做好本分，工作上的發展還算不錯，但要留意口舌是非，別道人八卦！
愛： 容易有孤獨感的一個月，想要戀愛加溫，就要放膽行動，老是在原地不前進，機會可是會稍縱即逝。
財：容易揮霍的月分，在花錢的時候總是過於隨興，喜歡就買，小心入不敷出。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

牛 ★★★

事：事業吉星照耀，先助人就得助，在職場上主動樂意爭取幫忙的機會，累積好人緣，日後會有好的反饋！
愛：與情人分享你的煩惱，就算對方不能解決，你的心理負擔也不會那麼重。
財：會有零零散散的進財，運用理財小知識，能幫助你更好地管理手頭的閒錢。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

虎 ★

事：整體運勢不盡理想，做事沒勁，心理壓力較大，工作上也因情緒影響效率，做好自我調節，也可放緩進度。
愛：閒言閒語正測試著信任與忠誠，信心不動搖才能夠在愛情考卷拿下滿分！
財：交通方面要謹慎，否則被罰款事小，要是惹上官非或傷了健康就虧大了。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

兔 ★★★

事：職場突發事件多，讓你疲於應付。上司同事其實都默默在關注你，只要你舉手求助，貴人就會出現。
愛：此月感情或家庭上易有麻煩困擾，不妨理智地面對問題，總比逃避為佳。
財：財運不理想，可能花在意外事故的支出；要保護錢財就要留意自身的安全。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

龍 ★★

事：驛馬星動的一個月，事業變動較多，提醒你做好分內事，不宜多管閒事；此外也有出差機會，需留意安全。
愛：本月愛情運不理想，可能遇到爛桃花；戀愛、已婚人士容易產生誤會分歧。
財：財運不理想，在外易與人有紛爭，而因此破財。不要強出頭，做事宜低調。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

蛇 ★★★★

事：職場運勢有所提升，踏實做好分內的事情，如果有好的機會也可以主動把握，但是不要太過搶戲。
愛：感情與日俱增，但自己要注意與其他異性適當保持距離，以免引起誤會。
財：財運上升，投資上有貴人從旁指點，讓你改正猶豫不決的缺點，可望進帳。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

馬 ★★★

事：事業運可謂順風順水，工作目標都能在個人以及團隊的努力之下出色的完成；但可別掉以輕心，該謹慎規劃的還是得按部就班。
愛：會因為興趣聚會而認識新朋友，並獲得愉快的互動，有機會進一步發展。
財：凡是涉及錢財，都要親力親為，切忌讓他人代勞，以免帶來損失。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

羊 ★★★★★

事：整體運勢走高，事業處於上升期，但競爭也不小，需要使出真材實料真本事全力以赴，就有不錯的收成。
愛：運勢提升，平時偶爾給對方浪漫的驚喜，雙方的甜蜜值就會不斷的上升。
財：財運發展有貴人指引提攜，能夠少走冤枉路、生財有道，財資不斷積累。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

猴 ★

事：職場如果無法收斂情緒，容易因小事而失控，不僅幸運女神會躲得遠遠的，還可能招來掃把星光臨！
愛：花心思想要給對方驚喜，卻容易被潑冷水，應注意表達的方式與方法。
財：財運不理想，賺錢切忌投機取巧，以免出現「偷雞不著蝕把米」的窘況。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

雞 ★★

事：運勢起伏，面對許多資訊以及各種不同的意見，要兼顧彼此的看法，倉皇決定反而會造成不好的結果。
愛：感情面臨困難與挑戰，需冷靜應對，給予對方更多的關心和包容。
財：財運動盪，容易輕信「內部消息」，反而決策失誤，導致個人資產縮水。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

狗 ★★

事：本月運勢浮沉反覆，表面看似平靜，實則暗潮洶湧，尤其在重要會議上發言要得體，以免節外生枝而夜長夢多。
愛：感情需以退為進，切勿意氣用事，針鋒相對便容易失控。
財：慎防突然而來的衝擊。理財也要更為細膩，不可短視近利。

【金鼠年財運4】12生肖誰最旺？　快來看看是不是你

豬 ★★★★

事：事業運勢穩中求進，本月必須放棄成見，與同事互相坦誠相對、團結合作，才可共同應付對外的挑戰。
愛：感情提升，需多加投入瞭解彼此的需要，消除內心疑慮，穩固感情。
財：財運不穩定，時好時壞，經常會有到手的鴨子飛掉的事情發生。

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12生肖愛情過年湯鎮瑋2021年運勢2021開運

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