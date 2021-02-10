從小跟家人失聯　他居無定所40年終於有工作　卻因身分證差點夢碎

▲男子開心領取身分證，彷彿重獲新生。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

台中一名男子從小跟家人失去聯繫，無法受到好的教育，為了生存，他打起零工，但沒錢租房，只能在外流浪…過了40年，他好不容易在新北市板橋找到了人生第一份正職工作！結果公司要求出示身分證，他全身找遍，才知身分證早已遺失，又沒有其他證件能證明自己的身分，他驚慌到快哭了。

他在街頭淋著雨，天氣那麼冷，辛苦一輩子最後敗在身分證，緩慢經過板橋戶政事務所，他走了進去向櫃檯人員無助地說，「可以幫幫我嗎…」

原來，53歲的呂姓男子國中就開始在街頭討生活，因工作不順、居無定所，過著顛沛流離的生活，身上沒有任何證件的他，因戶籍已被逕遷到台中戶所，且未被個案通報為街友，無法循社會救助管道補發證件。

板橋戶所承辦人即打電話給台中市警察局，調出當事人早年的戶口卡片，並請當事人找一位多年好友證明確為呂先生本人，經過戶所多方聯繫與努力，終於取得相關佐證資料，呂男開心地拿著身分證說：「有重獲新生的喜悅」。

呂男說，因為需要有證明自己身分的證件，才能補辦身分證，可是他跟家人早就沒聯繫，能證明身分的畢業證書跟戶口名簿，他通通都沒有，幸好還有戶政事務所能證明他的身分。

板橋戶所主任盧碧蘭表示，戶所的第一線人員會遇到許多類此情形，有時只是簡單的一句話、一個及時的幫忙，可能剛好就是眼前民眾最需要的，期勉同仁都能以同理心，提供民眾最溫暖的服務。