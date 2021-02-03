「台灣好媳婦」拜神2堅持　驚曝鐵齒朋友慘況：他就是活該

▲佩甄自備新台幣5種不同色的鈔票當發財金，過香爐後帶回家放聚寶盆或隨身攜帶。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

「我跟神明有些緣份，剛入行一句台語都不會講，就有人找我主持廟宇信仰的工作。」藝人佩甄在演藝圈打滾超過20年，因為關聖帝君是武財神，演藝圈工作、說學逗唱、外景走跳就屬武行，她每個月都會到台北行天宮拜拜，20餘年如一日，事業越拜越旺有撇步！

佩甄分享，怎麼拜神明才正確，是從小媽媽教的，「古代易經中，單數是陽數，雙數是陰數，所以祭神的水果種類要準備3種或5種，我會避開準備帶籽的芭樂、番茄和釋迦，因為吃了會排泄，有不潔的含意，另外，還會準備糖果餅乾，讓神明吃甜食，幫忙跟眾神說好話。」

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她透露，可以自備5色鈔當發財金，就是將新台幣100、200、500、1000、2000元等5種不同色的鈔票，過香爐後帶回家放聚寶盆或隨身攜帶。

而她拜拜也有2點堅持，其一，要站在神明看得到她的地方，「如果香客很多，我會耐心慢慢等，一定要讓神明看到我，我也要看得到神明，像拜天公爐我也堅持要站第一排。」。

其二、講好什麼時間拜拜要遵守。入行演藝圈超過20年的她，每個月都會去行天宮拜拜，曾經有次朋友跟她約好去拜拜，但當天朋友臨時不去，隨口說了一句：「廟又不會搬，什麼時候去不都一樣。」沒想到話才出口2小時，朋友出門走路扭到腳，足足包紮休養3個月。「他就是活該！明明已經跟神明做了承諾，卻不守承諾、愛遲到、還輕挑！」佩甄認為，與神有約一定要履行。

「特別是過年拜拜的行程排很滿，但也一定要走完。」每年農曆年從除夕到大年初二，佩甄都會回中部婆家過年，除了拜袓先，大年初一慣例全家會跟公婆一起到廟宇拜拜、吃湯圓，「回台北，我也會把握元宵節前，走春參拜常去的廟宇。」



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