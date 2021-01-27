11歲兒狂翹家…單親媽管不動「拉去丟警局」！他記恨5年提告遺棄

▲楊女自認無力管教兒子，要求警方將其安置，不料5年後遭兒子提告遺棄。（圖／取自免費圖庫visualhunt）

記者陳雕文、莊智勝／新北報導

新北市一名楊姓單親媽媽102年時因無力管教11歲的兒子，情緒失控下將他帶往迴龍派出所，並要求員警安置兒子，若否就要殺了兒子後自殺，隨後便離開現場；5年過去後，16歲的楊姓少年對於當時母親所為記恨在心，對母親提出遺棄告訴。新北地院法官審理，認為當時楊女確認兒子獲得家防中心安置後才離開，因此未構成遺棄要件，判處楊女無罪，全案仍可上訴。

判決書內容指出，楊女為單親媽媽，102年時獨力撫養年僅11歲的兒子，但少年卻頻頻逃家，楊女自覺無力管教，12月下旬便帶著孩子前往迴龍派出所，要求現場員警安置少年，還稱若員警不願安置，她就要自殺、或徒手掐死兒子等語；當時家防中心社工接獲警方通報後趕往派出所，原本希望親子關係能夠順利修復、少年也可以返家，但經訪談後，發現楊女情緒相當激動，不斷以死相逼，最後考量親友支持系統不強，少年除了生母外再無適合照顧之親屬，因此當天便將少年帶往安置機構緊急安置，楊女隨後也離開派出所。

時間一晃眼5年過去，少年年滿16歲之後，仍對當時母親所為懷恨在心，因此提出遺棄告訴。檢方調查後認為，當時楊姓少年是年僅11歲之兒童，為無自救力之人，但楊女卻將他遺留在派出所，且事後未再給付扶養費等其他費用、也未再見兒子一面，幸員警聯繫社工緊急安置，少年才免於危難，因此認定楊女涉犯刑法遺棄罪，依法將其提起公訴。

楊女出庭時辯稱，當時兒子屢屢翹家未歸，且她又罹患重度憂鬱症與恐慌症，自認無力再管教、照顧孩子，才會先去電113保護專線要求安置，隨後又帶著兒子前往派出所尋求安置，直到確認兒子獲得安置後才離開；且在安置期間，楊女也有支付兒子眼鏡、衣服等費用，更曾申請與兒子會面，惟當時社工認為楊女的精神狀況不太適合，才未讓母子二人碰面。

法官認為，雖然楊女並未履行對孩子扶助、養育及保護等義務，但事實上尚有家防中心依法提供養與或保護，楊姓少年生命不致發生危險，且依楊女當時精神狀態，主觀上難認有遺棄之故意，因此判處楊女無罪，全案仍可上訴。

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