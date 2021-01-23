母不識字「買千萬天價保險」　陸女臥底保險公司一年查真相

▲王女士母親18年來買上千萬保險 。（圖／翻攝新浪頻道）

大陸中心／綜合報導

近日中國大陸發生一起不肖保險公司，涉嫌虛假宣傳、誘導老年人購買的事件，由於金額龐大，引起廣泛討論。據當地媒體披露，河南焦作市一王姓女子，發現母親自2004年起，長期購買高達242萬元人民幣（約合新台幣1046萬元）的保險，但母親並不識字，更不可能簽名，她憤而臥底一年收集證據，向上舉報。

陸媒《新浪財經》、河南當地電視台揭露，王女士的母親自2004年起，在一對中年夫妻介紹下，開始在泰康人壽保險公司溫縣購買了高達240多萬元人民幣的保險，從未間斷。

▲為查明母親購買的保單資料，王女入職該保險公司一年。（圖／翻攝新浪頻道）

直到去年，王女士察覺有異後，才發現母親將自己賣房、賣車和家人給的花用，都拿去買保險，但「母親沒有上過學，不識字」，且平時生活節儉，到底是如何簽字？王女遂臥底該保險公司一年，調查資料、蒐集證據。

據報導，王女母親自述，她從來都沒有在保單上簽過字，都是業務員幫忙代簽的，戶口本也被代管，兩年多沒有還她，且業務員還要她「不要告訴孩子們，孩子們知道了會跟自己生氣的」，且雖「自己不識字，也不知道自己到底買的是什麼保險」，但業務員告訴她，把錢拿來買保險比銀行安全，因為銀行會倒閉，但是保險公司不會倒閉。

王女收集所有保單證據後，準備向上舉發，此案經曝光後，也找到該保險業務員丈夫，他堅稱，自己幫王女士一家人取錢，是經過王女士母親同意，且表單都是對方自己簽字。至於王女母親不識字如何簽字，他表示，「給她寫好以後，她描的。」

目前，焦作市泰康人壽保險支公司回應，此事正在調查當中，是否存在違規還需進一步調查；當地保險行業協會則打算將三方約在一起進行調解。

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