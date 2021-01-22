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跟「真理褲妹」共乘小黃…噁男在後座推倒她性侵　運將：以為情侶

▲▼真理褲。（示意圖，非新聞當事人／ETtoday資料照）

▲真理褲辣妹酒醉搭乘小黃，慘遭共乘的噁男侵犯。（示意圖，非新聞當事人／ETtoday資料照）

記者陳雕文／新北報導

台北市一名身穿真理褲的美腿辣妹凌晨叫計程車回三重，結果嘴咬檳榔的男子上前要求共乘，辣妹隨口答應了，怎料她靠車窗休息時，檳榔男伸手沿著辣妹的大腿內側摸進褲縫，接著插入她的私處，辣妹痛醒喊，「不要弄我」，但後來又睡著，檳榔男乾脆推倒她性侵，小黃運將以為兩人是情侶，因此未出手阻止。

案件發生在前年11月間的凌晨，27歲林姓男子車沒多久就把車窗放下，檳榔一口接著一口，嘗試牽辣妹的手還親了上去，見她已熟睡，林男起心動念，伸出手指插入陰道，辣妹第一時間痛醒，立刻把林男的手推開並喊，「不要弄我！」林男馬上退回窗邊裝乖，而酒醉的辣妹因為頭昏腦脹，繼續仰頭休息。

林男等到辣妹發出打呼聲，竟直接把她推倒，再次伸出狼爪，拉開褲子指侵成功，由於當時天色昏暗又下著雨，小黃運將必須專心開車，因此沒特別注意後方兩人的動靜，以為只是情侶在親密互動。

後來車子開到了三重，林男竟開口要求運將，「麻煩把車開到新莊」，女子聽到驚醒，努力振作精神說，「我要在三和路下車！」後來運將停好車，辣妹努力邁開步伐逃離，並打電話跟家人哭訴、到醫院驗傷。

偵訊時林男解釋，是女子邀他搭便車，兩人互不認識，路途上完全沒有肢體接觸，但知道女子下體檢驗出他的DNA後，又改口說，在車上是有一些勾手的動作，他才是受害者，是女生為了仙人跳，取得他的DNA後栽贓！東拉西扯的說法未被法官採信，被依強制性交罪判刑3年2月。

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