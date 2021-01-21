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冰淇淋控開吃！小7首家COLD STONE複合店開幕　1分鐘吃到現點現做

▲▼首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園（圖／統一超商提供）

▲首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

冰淇淋控必吃！首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」今（22）日於桃園中路特區的Big7福倉門市正式開幕，首創業界將冰淇淋專賣店服務導入超商複合店型，無須遠赴百貨鬧區，讓消費者能就近品嚐，量身開發全新10款獨家規格、現點現做的創意冰淇淋菜單，最快不到1分鐘就能吃到！

▲▼首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園（圖／統一超商提供）

▲▼量身開發全新10款獨家規格、現點現做的創意冰淇淋菜單，最快不到1分鐘就能吃到！（圖／統一超商提供）

▲▼首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園（圖／統一超商提供）

7-ELEVEN複合店型首度與冰淇淋專家COLD STONE合作，針對超商消費特性，量身開發全新10款獨家規格、現點現做的創意冰淇淋菜單，只在「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」吃得到，預計將掀起另一波IG打卡潮。

業者表示，根據外部市場觀察，台灣零售通路冰品市場一年規模約50億元，各通路、品牌推陳出新，引進國際進口新冰、跨品牌推聯名冰品、專賣店甜點冰品化，市場上的冰品選擇性越來越多元，因此掌握冬季冰品甜點化、提早佈局春夏冰品商機。

▲▼首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN首創業界將冰淇淋專賣店服務導入超商複合店型。（圖／統一超商提供）

▲▼首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園（圖／統一超商提供）

「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」將冰淇淋專賣店擠進1坪的空間，現點現做最快不到1分鐘就能品嚐到創意冰淇淋料理，獨家3OZ.份量，就算一個人也能輕鬆品嚐，口味研發看準鎖定學生族群、家庭親子客喜愛的超人氣配料及淋醬組合，耗時半年重磅打造「藍莓起司范特西」、「草莓夾心派對」、「巧克力狂想曲」、「薄荷Oh My God」、「香奶冰風暴」5款全新經典款冰淇淋。

同步也有單球販售5款不含配料淋醬的典藏冰淇淋，搭配COLD STONE冰品的靈魂伴侶「原味脆餅」品嚐更對味，每份售價89~129元，高CP值、零距離呈現COLD STONE專賣店的冰淇淋體驗。

▲▼首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園（圖／統一超商提供）

▲▼現點現做，最快不到1分鐘就能品嚐到創意冰淇淋料理。（圖／統一超商提供）

▲▼首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園（圖／統一超商提供）
 
為了歡慶「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」新登場，1月22日至24日開幕首3天到7-ELEVEN福倉門市購買5款經典冰淇淋任一品項，即免費送脆餅乙份，每日提供數量有限，送完為止。1月25日至31日加碼推出第二波優惠，購買任兩款經典或典藏冰淇淋，並拍照上傳社群打卡就送酷聖石冰品買一送一優惠券，吃貨不可錯過！

▲▼首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園（圖／統一超商提供）

▲首家「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」插旗桃園，2號店將於2越插旗台南！（圖／統一超商提供）
 
另外搶攻農曆年走春商機，「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」2號店預計於2月1日插旗台南！選定在觀光景點區的奇美博物館內設新據點，同步桃園福倉門市提供10款獨家規格、現點現做的限定冰品，遊逛博物館累了，記得到7-ELEVEN奇美博物館門市吃冰補能量、增歡樂。開幕期間推出買冰送餅、買冰拍照打卡送優惠活動，冰淇淋控準備開吃！

複合店商機無限，全聯福利中心也為拓展年輕客層，宣布日本知名品牌「MUJI無印良品」將於今（21）日進駐台北大安延吉門市，並強調100%移植日系品牌的高質感，融合全聯的平價概念。

▲▼全聯宣布日本知名品牌「MUJI無印良品」1月21日起進駐台北大安延吉門市。照片為嘉義「全聯X無印良品旗艦店」（示意圖／網友提供）

▲全聯宣布日本知名品牌「MUJI無印良品」1月21日起進駐台北大安延吉門市。照片為嘉義「全聯X無印良品旗艦店」（示意圖／網友提供）
 
「7-ELEVEN X COLD STONE複合店」1號店-7-ELEVEN福倉門市門市介紹
地址：桃園市桃園區正光路425號
坪數：78.5坪
座位數：50席

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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