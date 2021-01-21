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威逼未成年少女拍淫片！20歲男被重判15年徒刑...學籍慘遭開除

▲▼N號房共犯姜勳被公開長相 。（圖／達志影像）

▲N號房共犯姜勳被公開長相 。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓性剝削影片「N號房事件」引起女性恐慌，其中在主嫌趙主彬（조주빈，音譯）所經營的「博士房」負責協助管理虛擬貨幣帳戶的20歲共犯姜勳（강훈，音譯）、負責誘拐未成年少女且性侵未遂的28歲共犯韓某於今（21）日一審各被判處15年、11年有期徒刑。

根據《韓聯社》報導，首爾中央地方法院部長法官曹聖弼（조성필）於21日上午以違法青少年保護法淫亂影像製作與散佈、強制騷擾、強迫、威脅等罪嫌，在一審法庭上判處綽號「Budda」（부따）的姜勳15年重罪、28歲韓某則為11年徒刑，同時需接受40小時性侵害防治課程、對外公開個人資訊情報5年、不得前往兒童青少年與殘疾人士社福機構就職。

不過法官卻駁回檢方提出的配戴電子腳鐐之請求。據悉，先前檢方向法官求刑判處姜勳30年、韓某20年徒刑。

姜勳於2019年9至11月涉嫌在社群軟體Telegram上趙主彬所經營的博士房，負責協助威脅7名被害女童與少女，總計共18人拍攝、製作性剝削影片，協助招募、管理付費會員，並將所賺取的虛擬貨幣兌換成現金交給趙主彬，東窗事發後慘遭首爾科學技術大學開除學籍。

至於韓某，則曾依照趙主彬的指示威脅被害者拍下令人不堪的性剝削影像，再將之傳送給趙主彬在博士房內散佈與販賣，還曾性侵未成年的被害者，最後未遂。

►有損校譽！博士房19歲嫌「逼未成年少女拍淫片」...慘遭校方開除學籍

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