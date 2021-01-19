鴻海內鬼資深副總肖貪1.6億　判賠吐回佣金2100萬餘元

▲鴻海前副總廖萬城收回扣案，二審判賠2166萬餘元。（圖／CFP）



記者吳銘峯／台北報導

鴻海集團老臣、SMT技術委員會前副主委廖萬城，2014年間爆發集體索取回扣案件。公司發現他利用掌握每年500億元採購案的機會，多年來向廠商收取回扣達1.6億元。一審重判10年半，二審輕判1年4月，更審日前也輕判2年。鴻海起訴求償多年來付出的佣金77萬餘美金，高院二審判廖男全額賠償，約新台幣2100萬餘元。可上訴。

曾為鴻海集團總裁郭台銘左右手的廖萬城，因擔任鴻海集團SMT（表面組裝技術）技術委員會副主委，握有採購鴻海集團所屬事業體每年500億元採購案的生殺大權，因此郝姓台商等人刻意拉攏廖萬城。郝男自2010年起，就向鴻海10家供應商遊說，以廖萬城掌握採購之權為由，向廠商索取回扣。廠商交付回扣，郝男再轉匯到廖男指定帳戶，廖男再分給鴻海集團鄧姓經理等人。

全案於2014年爆發，檢調單位大舉搜索鴻海集團，並逮捕廖萬城等人，最後認定廖男等人索取回扣1億6千餘萬元，因此依違反《證券交易法》「特別背信罪」，提起公訴。一審將廖男重判10年半，但二審僅認定他收回扣239萬餘元，輕判1年4月。案經撤銷發回，更一審法院也僅認定他收回扣316萬餘元，輕判2年，目前上訴最高法院審理中。

另外鴻海認為廖男多年來，與吳姓代理商共同收取佣金計77萬3744元美金，因此提出附帶民事訴訟，要求廖男、吳男連帶賠償。高等法院民事庭審理後，認為廖男當時與公司簽下「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」，而廖男確實違反簽約內容，收取不正利益並造成公司損害，因此判決廖男必須單獨賠償77萬3744元美金，以近期匯率1美元兌新台幣28元計算，高院判賠約新台幣2166萬餘元。可上訴。