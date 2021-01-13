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新北明啟動防疫旅館緊急申請平台　將釋出478間防疫處所

▲新北市長侯友宜主持防疫會議。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市長侯友宜主持防疫會議。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

記者羅婉庭／新北報導

因應居家檢疫人數急速成長，新北市啟動防疫旅館緊急申請平台，第一波釋出478間防疫處所。新北市長侯友宜13日表示，所有防疫旅館都由觀旅局統一調度。

觀旅局長張其強於防疫會議中表示，因應返台民眾暴增，同時在登機前需填寫，「檢疫居所證明」的新規定，將啟動防疫旅館緊急申請平台，第一批釋出478間防疫處所，接受返台旅客申請，共有180集中檢疫加上298防疫旅館，採取統一派房方式，至於仍有旅客未事先從線上訂房，入境後才由機場派房，因此仍在機場保留部分房間。

張其強說明，為了更有效運用，仍然是採統一派房，以便於機動調度。同時，有鑑於過去這一個星期，平均每天仍然有4-5位返台民眾，是抵台後在機場才申請防疫旅館，也就是所謂的「機場派房」，為了因應這兩天的需要，所以仍然保留了必要的房間數，但15號以後，新北市所有的防疫旅館以及集中檢疫所，都會全部釋出，一律由線上預約申請。

侯友宜表示，這段時間全球疫情沒有舒緩，尤其歐美、巴西、俄羅斯仍非常嚴峻，大陸部分區域從原來「14天集中隔離」，再延長「14天居家隔離」，採取「14+14」模式。他建議，國內應該採取14天居家檢疫，再加上7天的自主健康管理，才能真正降低風險。

侯友宜強調，春節期間很多台商回國，居家檢疫人數倍數成長，經過觀旅局努力，防疫旅館、集中檢疫處所，多了478間，皆都由觀旅局統一調度，採取線上預訂方式。未來防疫旅館還是要持續擴充，滿足國人返國人潮。

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