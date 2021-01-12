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防疫旅館量能再增！觀光局「春節前29天」啟動徵用

▲飯店業者接連推出「我OK，我來住」家人優惠方案,台北福華大飯店_高級單床房,福容桃園店,新竹市富品日月光大飯店加入防疫旅館行列，將可提供157間客房,德立莊酒店-高雄博愛館 市景家庭客房,老爺酒店集團旗下兩家老爺會館響應全民防疫。（圖／各業者提供）

▲防疫旅館量能逐步增加。（圖／各業者提供）

記者李宜秦／台北報導

為加強防疫旅館量能，提供春節前後返國旅外台人隔離處，交通部觀光局預計本月底新增4500間房，觀光局長張錫聰指出，已開放一般旅館自1月11日起至2月8日間投入防疫旅館，這期間若有房客入住收入由業者領取，若無人入住，政府將以房價全額補貼。

張錫聰表示，觀光局規劃短期應急的防疫旅館，開放業者自1月11日起至2月8日投入防疫旅館，各縣市房價設有上限，北部約5000元、中南部約3000元上限，目前除宜花東、離島外，各縣市均有業者加入。

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張錫聰指出，在投入防疫旅館期間，有房客入住收入由業者領取，若無人入住的天數，觀光局將以原房價補貼業者，經費將以特別預算支出。因東台灣防疫旅館間數充足，因此不需另有業者加入。

▲飯店業者接連推出「我OK，我來住」家人優惠方案,台北福華大飯店_高級單床房,福容桃園店,新竹市富品日月光大飯店加入防疫旅館行列，將可提供157間客房,德立莊酒店-高雄博愛館 市景家庭客房,老爺酒店集團旗下兩家老爺會館響應全民防疫。（圖／各業者提供）

▲觀光局徵用飯店作為防疫旅館。（圖／各業者提供）

另外交通部長林佳龍表示，過去一周防疫旅館從1.6萬間再增1300間，預計本月底可增4500間房，除此之外，交通部也推動安心旅館方案，鼓勵居家檢疫者的家人入住一般飯店，目前共有11間飯店願意提供優惠，最低甚至有1、2折，共約6900間房。

林佳龍表示，預計增加1萬間防疫旅館的目標可以順利達成，而加入安心旅館方案的飯店多是星級旅館，因此價格較高，不過可當作居檢家人趁機外出度假體驗，也不會造成彼此干擾，可說是雙贏，他強調，非常感謝協助提供優惠的業者，未來都會予以表揚。

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