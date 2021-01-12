北投亞太食材過期遭罰18萬、17間飯店也出包！　業者：非供客人食用

▲北投亞太飯店因食材過期被開罰18萬元，不過業者澄清「該食材並非提供客人食用，而是西點師傅練習使用」。（圖／記者周宸亘攝，資料照）



記者周姈姈、彭懷玉／台北報導

食藥署今公布「109年人氣旅宿業附設餐廳稽查專案」結果，發現208家飯店旅館多處不合格，其中還有13家業者貯存、販售逾期食品或產品抽驗不符標準，北投亞太飯店被罰18萬元，為所有飯店中最多，業者表示，檢驗不合格的食材非供給客人食用，而是西點師傅練習使用，忘記歸回原位。

食藥署聯合各地方政府衛生局於109年8月至10月共同執行「109年人氣旅宿業附設餐廳稽查專案」，總計查核208家人氣旅館，針對旅館內餐廳食品良好衛生規範準則（GHP）、食品安全管制系統準則（HACCP）等相關規定進行查核，並抽驗215件產品。

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食藥署表示，本專案共計查獲1家業者HACCP經複查仍不符合、13家業者貯存或販售逾期食品及4件產品經抽驗不符合規定，所轄衛生局已依食品安全衛生管理法相關規定處辦，共計裁處罰鍰106萬5,000元整。

其中違規貯存或販售逾期食品包括北投亞太飯店，開罰18萬元，而桂林商務旅館、桃園智選假日飯店、 彰化福泰商務飯店、好地方旅居文旅、地景．澤行館、花蓮富野渡假酒店、凱旋新宿商旅、晶泉丰旅、日暉國際渡假村、沐雲頂國際商旅都被開罰6萬，捷絲旅花蓮中正館和藍天麗池飯店開罰3萬元，1件HACCP經複查不符合則是南投日月行館，開罰12萬元。

被罰最重的北投亞太飯店表示，抽驗不符合標準的食材為食用色素，這並不是給客人食用的，是西點師傅準備要練習使用，結果忘記歸位，目前已經懲處該位西點師傅。

日暉國際渡假村則是指出，當時抽查剛好正值新舊主廚交接，將原已打包（未要使用）要丟棄的過期調味粉擱置抽屜內，尚未進行HACCP報廢程序。之後經複查抽檢已通過，也嚴格執行相關程序確保食品安全。

而在4件產品抽驗不符合規定，已依《食安法》相關規定處辦，包括台北國賓大飯店的「泰山牌干絲」檢出不得檢出的過氧化氫，開罰3萬元，還有麗軒國際飯店的「沙拉」檢出大腸桿菌超標，複查仍違規，開罰1萬5千元。

▲台北國賓大飯店產品違規被開罰。（圖／記者湯興漢攝，資料照）