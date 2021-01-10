印尼空難毀全家！愛妻攜孩搭上死亡班機　他憶「最後通話」崩潰哭

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記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼三佛齊航空編號SJ182客機9日墜毀雅加達北部海域，機上62人生死未卜，且當局已證實打撈到部分屍塊。如今機上乘客及機組員家屬心急如焚，期盼能有奇蹟出現，一名在機場等候妻兒搭機降落的男子得知班機失聯消息後崩潰大哭，直言妻兒是為了探望在外工作的他，才會搭上這班失事飛機。

綜合新加坡媒體亞洲電視台等報導，該架失事客機當地9日下午2時36分自雅加達機場起飛，原定前往西加里曼丹省首府坤甸市（Pontianak），但才剛升空4分鐘就消失在雷達上，已知班機失聯前急墜1萬英尺（約3000多公尺）。機上62人生死不明，但當局稍早已證實尋獲班機殘骸及屍塊。

▲▼印尼當局打撈殘骸。（圖／路透）

時間拉回9日下午事發之前，定居在坤甸1年的男子雅曼來到雅加達的蘇加諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport），等待搭機來探望他的愛妻及3個孩子，準備一家5口能在週末度假，最小的孩子才出生不到幾個月。

豈料突然傳出班機失聯消息，雅曼當場放聲大哭，直言「我最後一次聽到他們的聲音，是在下午2點半的時候，他們當時正在機場，我預估他們大概只需要1個半小時，就會到（坤甸）機場……但我一直等不到他們，電話也打不通，然後就傳來（班機失聯）這個消息。」

▲▼家屬焦急等待最新消息。（圖／達志影像／美聯社）

如今搭上失事班機的親友們心急如焚。男子海卡爾（Muhammad Haekal）表示，他的5名家人也都搭上失事班機，在得知失事的當下就趕往機場，「當官員確認他們都搭上飛機時，我們情緒瞬間崩潰……就算知道他們生還可能性很小，我希望能有奇蹟出現，至少要能找到他們的遺體，這樣才能妥善安葬他們。」

印尼交通部發言人伊拉瓦帝（Adita Irawati）9日晚間在記者會上表示，失事班機在失聯之前不久偏離原本航線，航管人員發現後，試圖與班機取得聯繫，但沒過幾秒，飛機就從雷達上消失。當局現已證實，機上人員全是印尼籍旅客。

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