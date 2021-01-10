　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男子拍片上網爽炫槍…警方找上門　赫見嘉義市「小型軍火庫」

▲▼ 警方破獲軍火庫網紅炫槍非法持有槍械及恐嚇公眾案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲男子炫槍非法持有槍械 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局偵查隊經網蒐發現，有不明男子拍攝持槍影片及展示大量各式長、短槍彈並上傳至公開社群網站，供不特定人觀看，影片中有恐嚇公眾危安情事，影響社會治安甚鉅，分局偵查隊循線追查並與內政部警政署刑事警察局偵查第一大隊成立專案小組共同偵辦。

▲▼ 警方破獲軍火庫網紅炫槍非法持有槍械及恐嚇公眾案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲起出軍火及彈藥。（圖／記者翁伊森翻攝）

專案小組解析影片內容並經多方查證，鎖定涉案37歲華嫌及38歲吳嫌等2人，2日持搜索票執行搜索，在嘉義市西區友愛路住處查扣非制式手槍2把(PPQ、92手槍)、克拉克模擬槍1把、長槍子彈85發、短槍子彈2發、貫通槍管半成品手槍1把、空包彈2發、手機5支、電腦主機及螢幕各1臺、BB彈短槍及長槍共15支、手榴彈模型3個、彈頭模型2顆及本票資料1批，全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及刑法妨害秩序罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

▲▼ 警方破獲軍火庫網紅炫槍非法持有槍械及恐嚇公眾案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲起出各式樣槍械。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府警察局第一分局分局長張文川表示，能順利查獲非法持有槍械及恐嚇公眾犯嫌，歸功於員警奮力不懈，讓犯嫌無所遁形，展現警方努力維護治安之決心，確保市民生命財產安全，讓人民有感，共同營造「全民共享，世代宜居」的嘉義市。

▲▼ 警方破獲軍火庫網紅炫槍非法持有槍械及恐嚇公眾案 。（圖／記者翁伊森翻攝）

►冬季全身滋潤、準媽媽防妊娠紋，通通擦起來

ET快訊
外木山驚見「扁尾異形」！　她散步嚇壞：咬到沒藥醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男子拍片上網爽炫槍…警方找上門　赫見嘉義市「小型軍火庫」

花蓮警冷天追匪倒地亡！檳榔賊5小時後落網驚訝…嚇慘狂道歉

父親天黑還沒回家　兒子外出目擊路上一團大火…竟見老爸焦屍崩潰

快訊／新店女子落水無生命跡象　警方碧潭吊橋上發現遺書！

快訊／台南小貨車起火1死！車架燒爛剩一具焦屍　妻小目睹崩潰

還原國道「紐澤西護欄跑法」真相！神駕駛「抽筋」狂衝2km連撞7車

玉山氣象站「零下14度」沒有暖氣　鄭明典：等於在冰櫃中工作

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／新店碧潭落水！女子墜潭輕生無生命跡象　消防員冒低溫搜救

手都沒牽到…闊少20萬包養正妹後悔了　結果狂噴125萬還脫不了身

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

小煜正式當爸！老婆「熬24hrs」生了　自豪兒子「挺鼻」：怕以後太帥

台灣東北9日19：35　發生規模5.7地震最大震度4級

印尼波音737失聯...機上載有50人 印尼政府證實了！

富王鴨肉「拖7天才出面道歉」　律師曝不是為救聲譽：他沒管道

小老闆出面道歉「我真的做錯了」　原諒嗎？女外送員：提告到底！

男子拍片上網爽炫槍…警方找上門　赫見嘉義市「小型軍火庫」

花蓮警冷天追匪倒地亡！檳榔賊5小時後落網驚訝…嚇慘狂道歉

父親天黑還沒回家　兒子外出目擊路上一團大火…竟見老爸焦屍崩潰

快訊／新店女子落水無生命跡象　警方碧潭吊橋上發現遺書！

快訊／台南小貨車起火1死！車架燒爛剩一具焦屍　妻小目睹崩潰

還原國道「紐澤西護欄跑法」真相！神駕駛「抽筋」狂衝2km連撞7車

玉山氣象站「零下14度」沒有暖氣　鄭明典：等於在冰櫃中工作

快訊／冷死！碧潭女子在8度氣溫下落水　打撈上岸已無生命跡象

快訊／新店碧潭落水！女子墜潭輕生無生命跡象　消防員冒低溫搜救

手都沒牽到…闊少20萬包養正妹後悔了　結果狂噴125萬還脫不了身

「濕冷凍骨」爆炸冷！　莫彩曦驚：台灣10度竟比美國零下冷好多

真理大學師生3點聲明打臉校長　揭張良澤「名譽館長」背後真相

扶輪社聯合慈善音樂會「紅包場」募款　樂團＋歌手全企業家

玉山氣象站沒暖氣「冰櫃裡工作」！林佳龍霸氣加碼：送一箱暖暖包

嘉義市砸2160萬整修港坪運動公園　升級「風雨球場+室內地板」

台南搖滾嘻哈夜絢爛落幕　市府30分鐘內即刻完成場地清潔

嘉義市加強肉品稽查　確保無萊豬流入

立委蔡易餘攜手會計師公會送「送新鮮豬肉」老人食堂　2700人受惠

拒絕血汗加班秒被開除　社會新鮮人「大戰主管人資」錄音曝光

嘉縣全面啟動肉品標示稽查　提供民眾安心用餐環境

子瑜台灣老家「內部裝潢曝光」！　看她熱舞...家人反應令粉笑翻

社會熱門新聞

花蓮警追匪倒地猝死！賊落網道歉

兒子看到路上一團大火驚竟是老爸的車！

「紐澤西護欄跑法」真相！駕駛「抽筋」狂衝2km連撞7車

5寶爸遇佛心房東月租砍半　台中行善團下通牒

快訊／碧潭女子在8度氣溫下落水　撈上岸已無生命跡象

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

獨子念軍校喊：都國家養我！拒付雙親扶養費

玉山氣象站-14度　鄭明典：等於在冰櫃工作

即／火鍋店換瓦斯起火　2女遭毀容式燒傷

聯電8吋晶圓廠大跳電！發電機爆巨響冒煙

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

新店碧潭女子落水 警方現場找到遺書

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

即／警狂追嫌犯100公尺　突休克倒地身亡

更多熱門

關鍵字：

網路炫槍

讀者迴響

熱門新聞

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

五月天唱一半台上「突集體道歉」阿信崩潰

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

外木山驚見扁尾異形！女子散步嚇壞

「腳冰到睡不著」暖暖包也沒用　鄉民推1物：不貴

大S婆婆張蘭被判入獄一年…上訴遭駁回

41歲男上班倒地亡！桃3天9人猝逝

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

五月天嘉賓超驚喜　阿信認：年輕的比較認識

小情侶偷挪電暖器　餐廳護客遭2星負評

女星走紅毯肩帶斷了　嚇壞急遮胸險走光

邱淑貞女兒Cos《灌籃高手》晴子　網讚爆

花蓮警追匪倒地猝死！賊落網道歉

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

更多

最夯影音

更多
阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤

阿信演唱會唱一半「IG直播突打開」！　女友視角意外曝…揪石頭送上愛心❤
事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

事隔7日！鴨肉店小老闆鞠躬認錯 「避答問題」記者怒：道歉大聲點

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

五月天手指愛心化身「聖誕老歐巴」　演唱會延14天！阿信：像沒事被隔離

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

富王鴨肉小老闆「7度鞠躬」道歉！認了情緒控管不當：對不起

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

林依晨四個月沒見老公「再久也沒有丞琳久」　聊懷孕嘆：你說呢？聽到超陰偏方驚喊歐買尬！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面