男子拍片上網爽炫槍…警方找上門　赫見嘉義市「小型軍火庫」

▲男子炫槍非法持有槍械 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局偵查隊經網蒐發現，有不明男子拍攝持槍影片及展示大量各式長、短槍彈並上傳至公開社群網站，供不特定人觀看，影片中有恐嚇公眾危安情事，影響社會治安甚鉅，分局偵查隊循線追查並與內政部警政署刑事警察局偵查第一大隊成立專案小組共同偵辦。

▲起出軍火及彈藥。（圖／記者翁伊森翻攝）

專案小組解析影片內容並經多方查證，鎖定涉案37歲華嫌及38歲吳嫌等2人，2日持搜索票執行搜索，在嘉義市西區友愛路住處查扣非制式手槍2把(PPQ、92手槍)、克拉克模擬槍1把、長槍子彈85發、短槍子彈2發、貫通槍管半成品手槍1把、空包彈2發、手機5支、電腦主機及螢幕各1臺、BB彈短槍及長槍共15支、手榴彈模型3個、彈頭模型2顆及本票資料1批，全案警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及刑法妨害秩序罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

▲起出各式樣槍械。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府警察局第一分局分局長張文川表示，能順利查獲非法持有槍械及恐嚇公眾犯嫌，歸功於員警奮力不懈，讓犯嫌無所遁形，展現警方努力維護治安之決心，確保市民生命財產安全，讓人民有感，共同營造「全民共享，世代宜居」的嘉義市。

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