不菸不酒也可能罹癌！壽險業者建議「一年4萬有找」　及早建構防護網

▲台灣肺腺癌的患者以女性居多，相關數據顯示，病人有93%都無吸菸習慣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

據衛福部最新統計，癌症已蟬聯國人十大死因榜首高達38年，其中肺癌、肝癌、結腸直腸癌、女性乳癌以及口腔癌更名列前五大癌症死因。在肺腺癌方面，患者女性居多，高達93%病人沒有吸菸的習慣。

面對世事難料，壽險業者呼籲民眾依照自身需求與預算，事前透過險種的彈性組合建構抗癌防護網，年繳不到4萬，轉嫁可能發生的龐大醫療費用。

國民黨台北市議員鍾沛君母親和阿姨因肺腺癌離世，日前，她因例行健檢發現右肺異常後進行動手術，昨日出院，面對手術順利，她向各界表示，很高興有重生機會，像按下重新啟動鍵，又是另一段新人生。

「真的事事難預料！」日前，有壽險業者向《ETtoday新聞雲》分享，友人女友平日養身，不菸不酒，卻也罹癌，原本控制良好，但某天開始不斷咳嗽，起初以為是，感冒到診所看病吃藥，但還是覺得不對勁，發現是甲狀腺有腫塊，癌症轉移已第四期。

▲癌症已蟬聯國人十大死因榜首高達38年，雖然醫療技術日益先進，但多數民眾仍須自費或自付差額。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

雖然先進的癌症醫療技術與藥物持續引進，但受限於健保的給付條件限制，多數民眾仍須自費或自付差額，所以「事先規劃」很重要。

元大人壽建議，可規劃以下4種健康醫療險來分散罹癌風險。第一，終身醫療險；提供終身多項完整醫療保障，涵蓋住院、手術、癌症等治療；第二、一次給付型癌症險，只要經醫師確診罹癌，即可獲得一筆保險給付，可滿足罹癌當下最及時的大筆醫療費用需求；第三、分次給付型癌症險提供多項醫療保障包括住院日額、出院療養、手術、門診、放射線及化學治療、骨髓移植等等，提供罹癌後長期所需的醫療保障；第四、實支實付醫療險，可支應健保不給付的部分，讓罹癌後可享有更好的醫療照護。

以一位30歲女性為例，購買元大人壽新帳戶醫療終身健康保險乙型（20年繳/日額1,000）、真心保護防癌終身健康保險附約（20年繳/1萬保額）、一年期防癌健康保險附約(1單位)、享有心住院醫療健康保險附約，年繳保費34,876元，不到4萬元，可享有身故保障、醫療照護、癌症單筆、多元癌症保障包含放射線及化學治療、骨髓移植等多重保障，以及住院日額給付及住院雜費與手術醫療實支實付。

為讓民眾更清楚不同方案各自優缺，壽險龍頭國泰人壽舉出目前市面上最常見的三大險種為例，讓民眾一次看。

▲癌症已蟬聯國人十大死因榜首高達38年，常見險種優缺一次看。（圖／記者陳依旻製表，點圖可放大）

國泰人壽也建議藉由具備外溢機制的重大傷病險進行規劃。

像是事前透過日行7,500步的外溢機制強化健康同享額外保障，最高10%，確診罹癌即可取得一次性的保險給付（如初次罹患癌症一次給付100萬），讓保戶可自行運用於後續高額醫療費用，更可避免因未來醫療技術進步取代過往治療方式，而衍生理賠問題。

以30歲男性投保「國泰人壽鍾意呵護重大傷病終身保險」保額100萬為例，每年也不到4萬，20年總繳約76.6萬，若不幸罹患任一項重大傷病，即可一次擁有100萬保障；若步數達標最多還可增加10萬保障，且身故保本不浪費，就算都沒用到還是可領回1.06倍的所繳保費或保額100萬。

若來不及投保就確定罹癌，投保遭拒，有無替代方案，元大人壽表示，若已經罹癌，醫療險皆已無法承保，倘若為原位癌，壽險尚可評估。

雖然目前罹癌後能投保保險商品的可能性幾乎為零，但國泰人壽為提供癌友更完善的醫療保障，推出癌後醫療專屬保單，以30歲男性、繳費20年期、日額1,000元為例，年繳保費約1.9萬元，保障範圍包括住院手術醫療、門診手術醫療及第二年起的住院醫療等。