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機場行李驚見「恐怖人形」全場嚇傻　海關人員攤開一看愣住了

▲▼機場行李驚見「恐怖人形」　海關人員攤開一看傻了。（圖／翻攝自臉書／บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน）

▲機場行李驚見「恐怖人形」，嚇壞在場所有人。（圖／翻攝自臉書／บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน

網搜小組／柯沛辰報導

機場託運行李五花八門，海關人員早就見怪不怪。不過，泰國一座近日發生一起驚悚的托運事件，因為行李輸送帶上出現一具疑似「遺體」的大件行李，讓現場所有人嚇得魂不附體，所幸海關最後一查才發現是烏龍一場。

臉書粉絲專頁บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน（pilotnotebook）發文表示，當時輸送帶上有許多行李準備託運，並依序進到X光機進行檢查，不料一個狀似「人形」的神祕行囊從黑色布簾緩緩駛出，頓時引起所有人注意。

▲▼機場行李驚見「恐怖人形」　海關人員攤開一看傻了。（圖／翻攝自臉書／บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน）

▲▼「白色人形」緩緩駛出輸送帶，氣氛頓時緊張。（圖／翻攝自臉書／บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน）

▲▼機場行李驚見「恐怖人形」　海關人員攤開一看傻了。（圖／翻攝自臉書／บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน）

眾人定睛一看，發現這個長條狀物體包裝詭異，不僅有明顯的「頭部」和「身體」，姿勢還像是一個人將雙手交叉在胸前，猶如一具「木乃伊」。眼見現場氣氛緊張，海關人員趕緊調查，這才發現它的真面目其實是「高爾夫球袋」。

許多網友看完紛紛笑說，「如果外面還紅紅的就更可怕了」、「如果此刻剛好停電更可怕」、「包裝的人是不是有什麼類似經驗」、「想嚇死誰，就不能拿箱子包裝嗎」、「如果是我，我看到就先跑了」掀起熱議。

▼由於包裝「太有創意」，不知情的人還以為現場發生凶殺案。（圖／翻攝自臉書／บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน）

▲▼機場行李驚見「恐怖人形」　海關人員攤開一看傻了。（圖／翻攝自臉書／บันทึกไม่ลับของคนขับเครื่องบิน）

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