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「最資深寄養家庭」37年照顧80兒童！家扶招募新血：年滿25可加入

▲▼家扶基金會「兒少寄養安置服務」已邁入第40年，招募新血加入。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會「兒少寄養安置服務」已邁入第40年，招募新血加入。（圖／家扶基金會提供）

記者林育綾／台北報導

家扶基金會「兒少寄養安置服務」已邁入第40年，涵蓋全台灣22個縣市，累計至去年第3季約有4499戶寄養家庭投入，其中一對姐妹分別服務了37年和22年，累積照顧超過80位寄養童，如今家扶也招募500戶家庭來成為孩子的守門員。

家扶基金會累計至2020年第3季，已提供近55,922人次兒少寄養安置服務，是深耕最久、安置量最多的社福機構，目前在全台有22縣市家扶中心受政府委託執行，服務量更涵蓋全台灣近8成(78.8%)。

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▲▼家扶基金會「兒少寄養安置服務」已邁入第40年，招募新血加入。（圖／家扶基金會提供）

▲全台最資深寄養家庭馬安娜(左)及馬安琪(右)。（圖／家扶基金會提供）

其中已服務37年的寄養媽媽馬安娜，她的姊姊馬安琪也服務了22年，因為「愛及沒血緣孩子」的起心動念，兩姊妹家庭全心參與並累計照顧過80位寄養童。馬安娜說，「和孩子在一起的心都不會老，打開家門我得到更多愛，寄養服務是我們姊妹的使命，從未想過退休！」馬安琪也分享，「這些寄養童真的極需要幫助，有能力為社會貢獻一點力量，生命很有意義！」她們總是親切開朗的笑容，完全看不出是全台灣「最資深」的寄養家庭，服務的使命感令人欽佩，堪為「最溫暖的國家隊」。

▲▼家扶基金會「兒少寄養安置服務」已邁入第40年，招募新血加入。（圖／家扶基金會提供）

▲照顧過22位寄養童的寄養爸媽林建昌(右)與徐蕎安(左)，分享收到寄養童曾親筆繪製。（圖／家扶基金會提供）

近年因寄養家庭高齡化議題獲關注，服務年紀的門檻，能透過專案會議確認繼續服務資格，然現況中，在幼齡兒少安置需求佔比亦居高不下，為穩定服務所需，期待更多家有學齡孩子的親子家庭加入服務行列。

根據衛福部社家署統計，可提供服務之寄養父親年齡在「55歲以上」者有58.04%；寄養母親年齡在「55歲以上」者45.65%，此階段在定義上已屬「中高齡」，多半寄養家庭此階段子女屆成年或正處「空巢期」，看似有較多服務能量。然而若進一步了解新增寄養兒少年齡分布，其中「未滿6歲」者達63.2%，安置服務供需在適配上面臨「爺奶帶幼孫」的抉擇，對寄養家庭的照顧負荷是項挑戰。

44歲的邱鏡峯及妻子丁莉曾服務近3年，當時獨生女6歲，已照顧過3位寄養童，邱鏡峯分享，「爸媽擔任寄養家庭，一直對於家中有寄養童覺得很自然，媽媽鼓勵並和太太商量後就加入了。」丁莉曾說，「服務過程中女兒有參與，也看到她的成長，還說以後也要當寄養媽媽！」兩人非常鼓勵親子家庭參與這項有助人又利己的服務。

▲▼家扶基金會「兒少寄養安置服務」已邁入第40年，招募新血加入。（圖／家扶基金會提供）

▲藝人曾國城首次代言家扶基金會寄養家庭招募計畫。（圖／家扶基金會提供）

藝人曾國城更首次代言家扶基金會寄養家庭招募計畫，並與新生代演員白潤音攜手合作公益微電影「最後一夜～家扶寄養40th」，詮釋寄養童抵達寄養家庭第一天、最後一天的情景。影片傳遞愛與祝福，並強化寄養家庭帶給孩子的安全感，看似為「提供服務」的寄養爸爸，在過程中心裡滿是暖意，也大有「收穫」。

家扶基金會執行長何素秋表示，每年家扶在全台舉辦近400場寄養家庭招募宣導活動，而年度新加入成為寄養家庭有僅百戶上下，以每年全台逾500位新增寄養兒少安置需求，亟待寄養家庭新血能不斷加入，期望今年有500戶家庭參與行動，成為孩子的「守門員」。家扶基金會邀請民眾一起加入「打開家門 讓愛住進來」，只要年滿25歲、國中以上學歷、穩定收入及足夠空間，都可投入服務行列。

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