草莓枯死損失3000萬　莓農疑人工增雨惹禍擬提國賠

▲苗栗縣馬拉邦山莓農近來發現草莓大片枯萎或無法結果，損失慘重，懷疑與日前人工增雨有關，盼相關單位協助釐清。（示意圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

時值草莓產季，苗栗縣馬拉邦山莓農發現草莓大片枯萎或無法結果，懷疑與日前人工增雨有關。苗栗區農改場專家會勘採樣，驗出葉枯病菌，不排除草莓本身帶菌，經雨水彈濺擴散。

苗栗縣大湖鄉為全台知名「草莓王國」，目前進入第2期開花結果階段，位於馬拉邦山區海拔約500公尺高的東興村種植大約60公頃草莓園，近來約有5成出現草莓枯萎，無法開花、結果情形，農民把矛頭指向前陣子因應乾旱實施的人工增雨作業。

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東興村長徐鴻光今天表示，種植草莓已3、40年，今年草莓枯萎損傷最為嚴重，除了「天乾地寒」、「土質變化」外，水利署日前在明德水庫施行人工增雨的暖雲焰劑中，酸性成分導致天空降下酸雨，造成草莓的葉面嚴重損傷。

徐鴻光說，農民栽種一分地草莓成本約新台幣10餘萬元，全都化為烏有，損失慘重，整體經濟損失估算約3000萬元，期盼相關單位協助釐清；若確與人工增雨有關，有意提出聲請國賠。

▲草莓栽種有一定難度，不容易熬到收成期。（圖／北市產發局提供）

當地草莓農指出，面臨大旱，桃竹苗地區正處於缺水期，剛開始栽種草莓本來就有一定難度，但好不容易熬到收成期，卻看到一株株草莓枯萎、病死，部分草莓園更是「全軍覆沒」，呼籲相關單位未來在進行人工增雨時，可以提前通知農民預先做好防範，避免損失。

農委會苗栗區農改場副研究員鐘珮哲表示，經昨日實地會勘採樣，並針對草莓植株與葉面上的病徵進行檢驗，發現有好發於香水草莓的「葉枯病菌」。

鐘珮哲指出，可能在原本草莓植株上就存有「葉枯病菌」的潛伏感染特性，經過雨水彈濺擴散傳播，先提醒農民須加強定時清源以及藥劑防治，阻止病害擴散。