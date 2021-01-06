長榮首推3日兒童冬令營　飛行員、空服員、航海員一次體驗

▲長汎假期集結集團資源，2/5-2/7首度推出三日不過夜的長榮兒童冬令營。（圖／翻攝自長榮航空粉專）

記者賴文萱／台北報導

長汎假期集結長榮航空、長榮海事博物館、長榮桂冠酒店、長榮國際儲運等集團資源，針對國小五、六年級生，於2/5-2/7首度推出三日不過夜的長榮兒童冬令營，一次了解飛行員、空服員及航海員的工作。

過去長榮航空機師、空服及空廚成人體驗營成效卓著，前來詢問孩童體驗營的家長眾多。長汎旅行社董事長陳憲弘表示，長汎假期調整課程內容，延伸推出兒童冬令營，以「職涯探索」與「生活體驗」兩大主軸設計課程，引導孩子認識航空、航海與餐廚產業，啟發職涯想像、培養未來志向。



長榮兒童冬令營特別聘請長榮航空現役空服員教官教授基本飛安知識，實際進入位於長榮空訓練中心的緊急逃生訓練艙，學習遇到亂流、失壓該如何緊急應變，也可以體驗機上餐點的送餐服務實作、美姿美儀的課程。

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▲長榮兒童冬令營特別聘請長榮航空現役空服員教官教授基本飛安知識。（圖／資料照／長榮航空官網）

行程也安排由長榮海事博物館專業導覽員帶領孩子認識博物館內航海領域的船舶設備，另外也可實際駕駛航空區展示的模擬機，了解飛行員、空服員及航海員的工作。



生活體驗方面，由長榮桂冠酒店（基隆）點心副主廚帶領孩子手作烘焙甜點，午餐特別安排酒店主廚準備的西式餐點，並教導「西式用餐禮儀」的課程。





▲長榮桂冠酒店（基隆）坐落於基隆港，擁有壯闊的港灣美景。（圖／長榮提供）

此外，也邀請到國小繪畫學習營授課教師徐荷淨，讓孩子在長榮桂冠酒店（基隆）19樓的無敵港景邊，描繪出所見的港都風情，培養觀察力及美感創意，陶冶藝術氣息。

團體教育首重防疫措施，營隊每日落實酒精消毒、測量團員額溫等措施，每日於長榮桂冠酒店（台北）前集合，並安排長榮國際儲運巴士，接送孩子上下課；午餐則安排基隆、台北長榮桂冠酒店美味營養兼具的特製餐點。

長榮兒童冬令營每位售價11,888元，另外，針對中、南部的家庭，推出加購北上旅宿長榮桂冠酒店（台北），雙人房兩晚優惠價6,000元。於1/11前報名，可享早鳥優惠每人折1千。

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