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快訊／郭主義「愛女亡後」首發文！142字貼五月天簽名：永遠愛祢

▲▼郭主義女兒過世後首度發聲。（圖／翻攝郭主義臉書）

▲郭主義女兒過世後首度發聲。（圖／翻攝郭主義臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

《型男大主廚》裡人稱「古錐師」的名廚郭主義，在板橋開燒烤店，12月17日晚間8點多，郭主義送晚餐到31歲女兒的住處，一開門發現女兒在後陽台輕生。事發之後郭主義在1月6日終於在臉書發聲，並貼出五月天的親筆簽名說「爸爸媽媽永遠愛祢。」

知名主廚「古錐師」郭主義在節目《型男大主廚》中擁有高人氣，而他平時待人和善與家人相處融洽，但沒想到，12月17日晚間他到女兒家中送晚餐時，卻發現家中毫無動靜，到處尋找後，竟發現女兒於後陽台輕生，當下緊急將女兒送醫，但仍宣告不治，讓郭主義大為崩潰，在臉書寫下，「老天在跟我開玩笑嗎？」

▲《型男大主廚》郭主義愛女輕生。（圖／翻攝自臉書阮橋本）

事發之後郭主義除在臉書發文後就一直對外沒有回應，直到1月6日下午，他再度在臉書粉專貼出一張五月天親筆簽名海報，同時也感謝任家萱Selina、五月天工作人員以及五月天，「相信祢在一定是抱著爸爸開心得轉圈圈，祢的最愛偶像，爸爸能做的也是這樣而已」。以下臉書全文：

寶貝女兒祢一定超開心的吧￼，好不容易搶到跨年的票⋯但是沒辦法到現場看祢最愛的五月天，專屬於你親筆簽名，要感謝任家萱 Selina跟五月天的工作人員、五月天親筆簽名。相信祢在一定是抱著爸爸開心得轉圈圈，祢的最愛偶像，爸爸能做的也是這樣而已，只要祢不管在哪裡都要開心幸福，爸爸媽媽永遠愛祢。

 
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