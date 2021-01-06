27神祕筆記本曝光「司法官世紀醜聞」　200人涉案！蘇揆震怒撤查

▲行政院長蘇貞昌（前）針對本刊踢爆的石木欽案，宣誓全面徹查，給人民交代。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來及買股遭本刊踢爆後，監察院已對石木欽通過彈劾，本刊進一步追查發現，翁茂鍾的27本筆記詳述如何籠絡司法官、警、調及公務員等方式，往來的對象竟逾200人，除了招待司法官等公務人員吃飯打球、協助石木欽等人買股大賺5千萬元，逢年過節還會送上高級特製襯衫或補品維繫情誼。

誇張的是，司法官及好友的兒子當兵想占爽缺、想讀明星小學，或是警界想升官，翁茂鍾也可幫忙搞定，儼然成了「喬事中心」，專替好友處理請託案件。此外，他與巴黎銀行的3億元刑民事官司，承辦檢察官及法官恰巧都是他頻繁飲宴的好友。其中最受爭議的是現任懲戒法院法官的洪佳濱，翁曾赴洪家討論巴黎銀行3億元欠款案。行政院長蘇貞昌已下令徹查此案，給全民一個交代。

上月28日，監察院長陳菊與主辦前公懲會委員長石木欽彈劾案的監委王美玉巡察行政院，王當場向行政院長蘇貞昌表示，石木欽案中巴黎銀行（原百利銀行）與翁茂鍾的3億元債務官司爭議，除導致依法向翁追債的銀行經理諸慶恩壯年辭世、家破人亡，當時諸的8歲及9歲女兒還被翁提告求償5億元、巴黎銀行平白損失3億元，本案司法不公將可能影響台灣的國際聲譽及清廉指數。

蘇貞昌隨即回應，石木欽案是內行人的玩法行為，但法網恢恢，若非翁茂鍾有一本筆記本，這些違法行為就不會曝光，他要求對檢警調人員清查；法務部長蔡清祥則說，已就全案證物全面調查，對於巴黎銀行及銀行經理諸慶恩遭受不公平的司法過程，將研究能否提再審及非常上訴。

本刊調查，蘇貞昌提到的筆記本共有27冊，除了記錄翁茂鍾自己與石木欽數十年交情的點滴，也詳細記錄如何從巴黎銀行3億元債務脫身，以及和司法、警、調、民代及官員往來過程，籠絡名單逾200人，曾與他吃過飯的基層法官、檢察官就逾100人，就連檢察總長與大法官等級的司法官，不少人都是他的座上賓，甚至包含政界、立委、部會首長、警界與企業高層。

▲前公懲會委員長石木欽（圖）與富商翁茂鍾不當往來，遭彈劾後面臨吐回退休金。

本刊去年9月踢爆方萬富、石木欽等人買股護航案後，諸家親人告訴本刊，這篇報導還給無辜受害的諸慶恩一個清白，對於困惑、不平交雜十數年的親屬，也是一個closure（終結）。本刊調查，諸慶恩是諸家獨子，30幾歲就擔任外商銀行經理，表現傑出，是諸家的希望，沒想到卻英年早逝、家破人亡。

監察院在林雅鋒及王美玉二任監委的努力下已通過彈劾，但諸家老母等親人仍害怕再受司法迫害，不願出面要求政府查明真相，平白損失3億元的巴黎銀行也是如此，如今，行政院長蘇貞昌勇於面對過去政府、司法所犯的過錯，宣示要徹查涉案的檢警調人員，以向人民交代，總算使全案再露出曙光。

至於涉案法官及諸慶恩生前是否受公平審判的部分，司法院至今不僅不願表態，還要求與法務部同一天向監委提出此案的最終調查報告，以免司法院太早交報告會成為媒體焦點。對照司法院正敲鑼打鼓，以國民法官及司法開門等活動提高司法聲量，面對司法醜聞卻是噤若寒蟬，異常低調，實在是諷刺至極。



更多鏡週刊報導

【司法高官捲醜聞1】石木欽案炸鍋了 富商籠絡司法官細膩手法大公開

【司法高官捲醜聞2】紡織大亨人脈好到設喬事中心 法官兒當兵他幫喬爽缺

【司法高官捲醜聞3】他廣送高級襯衫成司法界「制服」 客制化袖口藏玄機