　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

27神祕筆記本曝光「司法官世紀醜聞」　200人涉案！蘇揆震怒撤查

行政院長蘇貞昌（前）針對本刊踢爆的石木欽案，宣誓全面徹查，給人民交代。

▲行政院長蘇貞昌（前）針對本刊踢爆的石木欽案，宣誓全面徹查，給人民交代。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來及買股遭本刊踢爆後，監察院已對石木欽通過彈劾，本刊進一步追查發現，翁茂鍾的27本筆記詳述如何籠絡司法官、警、調及公務員等方式，往來的對象竟逾200人，除了招待司法官等公務人員吃飯打球、協助石木欽等人買股大賺5千萬元，逢年過節還會送上高級特製襯衫或補品維繫情誼。

誇張的是，司法官及好友的兒子當兵想占爽缺、想讀明星小學，或是警界想升官，翁茂鍾也可幫忙搞定，儼然成了「喬事中心」，專替好友處理請託案件。此外，他與巴黎銀行的3億元刑民事官司，承辦檢察官及法官恰巧都是他頻繁飲宴的好友。其中最受爭議的是現任懲戒法院法官的洪佳濱，翁曾赴洪家討論巴黎銀行3億元欠款案。行政院長蘇貞昌已下令徹查此案，給全民一個交代。

監察院長陳菊（中）上個月率監委巡察行政院，行政院長蘇貞昌（右）也出席會議，監委王美玉（左）針對石木欽案中追殺無辜及影響台灣國際聲譽提出報告。（監察院提供）

上月28日，監察院長陳菊與主辦前公懲會委員長石木欽彈劾案的監委王美玉巡察行政院，王當場向行政院長蘇貞昌表示，石木欽案中巴黎銀行（原百利銀行）與翁茂鍾的3億元債務官司爭議，除導致依法向翁追債的銀行經理諸慶恩壯年辭世、家破人亡，當時諸的8歲及9歲女兒還被翁提告求償5億元、巴黎銀行平白損失3億元，本案司法不公將可能影響台灣的國際聲譽及清廉指數。

紡織業富商翁茂鍾（圖）與逾200司法官及官員互利共生，影響司法公信力。（聯合知識庫）

蘇貞昌隨即回應，石木欽案是內行人的玩法行為，但法網恢恢，若非翁茂鍾有一本筆記本，這些違法行為就不會曝光，他要求對檢警調人員清查；法務部長蔡清祥則說，已就全案證物全面調查，對於巴黎銀行及銀行經理諸慶恩遭受不公平的司法過程，將研究能否提再審及非常上訴。

本刊調查，蘇貞昌提到的筆記本共有27冊，除了記錄翁茂鍾自己與石木欽數十年交情的點滴，也詳細記錄如何從巴黎銀行3億元債務脫身，以及和司法、警、調、民代及官員往來過程，籠絡名單逾200人，曾與他吃過飯的基層法官、檢察官就逾100人，就連檢察總長與大法官等級的司法官，不少人都是他的座上賓，甚至包含政界、立委、部會首長、警界與企業高層。

前公懲會委員長石木欽（圖）與富商翁茂鍾不當往來，遭彈劾後面臨吐回退休金。

▲前公懲會委員長石木欽（圖）與富商翁茂鍾不當往來，遭彈劾後面臨吐回退休金。

本刊去年9月踢爆方萬富、石木欽等人買股護航案後，諸家親人告訴本刊，這篇報導還給無辜受害的諸慶恩一個清白，對於困惑、不平交雜十數年的親屬，也是一個closure（終結）。本刊調查，諸慶恩是諸家獨子，30幾歲就擔任外商銀行經理，表現傑出，是諸家的希望，沒想到卻英年早逝、家破人亡。

監察院在林雅鋒及王美玉二任監委的努力下已通過彈劾，但諸家老母等親人仍害怕再受司法迫害，不願出面要求政府查明真相，平白損失3億元的巴黎銀行也是如此，如今，行政院長蘇貞昌勇於面對過去政府、司法所犯的過錯，宣示要徹查涉案的檢警調人員，以向人民交代，總算使全案再露出曙光。

至於涉案法官及諸慶恩生前是否受公平審判的部分，司法院至今不僅不願表態，還要求與法務部同一天向監委提出此案的最終調查報告，以免司法院太早交報告會成為媒體焦點。對照司法院正敲鑼打鼓，以國民法官及司法開門等活動提高司法聲量，面對司法醜聞卻是噤若寒蟬，異常低調，實在是諷刺至極。


更多鏡週刊報導
【司法高官捲醜聞1】石木欽案炸鍋了　富商籠絡司法官細膩手法大公開
【司法高官捲醜聞2】紡織大亨人脈好到設喬事中心　法官兒當兵他幫喬爽缺
【司法高官捲醜聞3】他廣送高級襯衫成司法界「制服」　客制化袖口藏玄機

 
ET快訊
李李仁緊急道歉了！　球場護女嗆：小孩比賽有什麼好計較
女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫罵」囂張惡行全
認識2天下藥性侵按摩女　男友聞「胸部口水味」抓到惡狼
「雪寒流凍7天」兩波降溫探5度！北北基宜大雨　全台一周低溫出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

27神祕筆記本曝光「司法官世紀醜聞」　200人涉案！蘇揆震怒撤查

3男1女同床　她告男友硬上！另2男「沒被震醒」案情逆轉

認識2天下藥性侵按摩女　男友聞「胸部口水味」抓到惡狼

乾爹吸光美女直播主！刷一排禮物拐正妹　10人上當詐財破千萬

8燈塔驗收疑放水包庇　公務員移送北檢…建築師「猛搖頭」否認行賄

電梯突啟動！彰化男遭削頭...「右腦夾爛」慘死　妻兒崩潰

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

切割鋼架引燃雜草！花蓮鐵路醫院歷史建築起火　店面燒毀未傷建築

「有沒有鬧事是我的權利！」　韓籍女酒後抓傷女警判拘2個月

8燈塔驗收疑造假　公務員「沒到現場」收賄放水過關

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

新北熊貓外送員遭刺衝突　事發畫面曝光

姚元浩《全明星》慶功宴哽咽哭了　李玖哲拒絕跟他組CP：No我有老婆

丫頭哽咽告白...問老公「可以比我晚死嗎？」　想起兩人分手的日子「好像有東西不見」

中一中學生拒讓座！阿伯怒炸嗆「敗類」扭打一團…他口罩都被扯落

寒流來襲！歐告外送員「全裸送餐」 叼餐點狂奔...網：最新外送平台？

27神祕筆記本曝光「司法官世紀醜聞」　200人涉案！蘇揆震怒撤查

3男1女同床　她告男友硬上！另2男「沒被震醒」案情逆轉

認識2天下藥性侵按摩女　男友聞「胸部口水味」抓到惡狼

乾爹吸光美女直播主！刷一排禮物拐正妹　10人上當詐財破千萬

8燈塔驗收疑放水包庇　公務員移送北檢…建築師「猛搖頭」否認行賄

電梯突啟動！彰化男遭削頭...「右腦夾爛」慘死　妻兒崩潰

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　外送抽30%賠利潤...尖峰先顧店內客

切割鋼架引燃雜草！花蓮鐵路醫院歷史建築起火　店面燒毀未傷建築

「有沒有鬧事是我的權利！」　韓籍女酒後抓傷女警判拘2個月

8燈塔驗收疑造假　公務員「沒到現場」收賄放水過關

香港民主派大拘捕50人！　國安處上門指「涉顛覆國家政權罪」

美股道瓊反彈收漲167點　台積電ADR再創新高

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」　7個月沒廣告接…少百萬收入

高雄學生奔250m追校車！1駕駛、2騎士接力幫忙終上車　3萬人淚推

讓女兒「在家自學」獨特育兒法養成球星！陶晶瑩：任何事我都陪著

知名牛排館餐點有焦味　被襄理回：是你不習慣！沒退差價還被施壓

李李仁緊急道歉了！　認越級上場…護女嗆：小孩比賽有什麼好計較

金正恩終於道歉了！7千人面前承認「經濟失敗」：挑戰與誘惑太多

謝淑薇暫改搭檔仍是頭號種子　攜手前球后領銜阿布達比女雙

「億萬小開」邱鋒澤爆同居采子！ 半夜遛狗洩❤…被拍私下真實互動

自彈自唱橘喵突拿山竹擋鏡頭　秒變限制級影片網笑：高清無碼

社會熱門新聞

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

買錯化妝品被趕出家！夫：以為還生氣…6天後妻已屍僵

電梯突啟動！彰化男遭削頭慘死　妻兒崩潰

按摩女遭性侵　男友聞口水味抓到狼

富王一天冒3粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

鴨王：每月50萬零花！整形「前後照」曝光

富王鴨肉之亂！餐飲業心態曝　尖峰先顧店內客人

萬華女叫外賣...外送員反問「做一次多少」

機捷迷航2小時！求職男遲到錯失30K工作怒提國賠

新竹未婚媽騙：血便！警衝現場見「男嬰泡馬桶亡」

餵7年3浪犬慘遭毒死！愛媽氣炸開車撞飛兇手

酒吧老闆娘割喉斷魂　門口消防栓夜半傳哭聲

8燈塔驗收弊案　建築師「猛搖頭」否認行賄

乾爹吸光美女直播主　10人上當詐財破千萬

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

新竹女8年生4胎棄養　摔癱大女兒

雪寒流凍台！3波變天探5°C時程表

等紅燈遇熟悉萌影　騎士興奮偷拍

53歲美魔女牙醫悔婚小29歲男友：他謊報年紀

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

100情婦100棟房！　陸貪官賴小民判死

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

獨／違停遭2車夾擊　她「巴庫」10次脫困

外送員接到千元單：又來！內行親曝不爽內幕

曝富王鴨肉招牌菜！「鄉親」挺：女外送員報警小題大作

蘆筍占卜師　斷言疫情中止時間

更多

最夯影音

更多
鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會

鴨肉店引眾怒！鄰居曝「他人不錯」　年輕人血氣方剛...望社會再給機會
朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

朱俐靜罹患乳癌！曾化療痛到爬不起床　淚灑現場：沒辦法再每天笑著過生活

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

新竹未婚媽廁所產子騙：血便！　警衝現場見她呆坐「男嬰泡馬桶亡」

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

違停擋車庫遭2卡車夾擊　女駕駛瞄2眼測距「巴庫」10次脫困

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面