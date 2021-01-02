白海豚真的會轉彎！　109年啟用空拍機觀測到32隻

▲根據白海豚特徵進行個體辨識。（圖／海洋保育署）

記者劉亭／綜合報導

為掌握台灣西部白海豚族群現況及進行個體辨識，海洋保育署觀測紀錄顯示，109年共目擊18群次、32隻白海豚，5群次有育幼群，在觀測途中更發現白海豚因為漁船經過有明顯躲避行為，白海豚真的「會轉彎」。

根據歷年白海豚族群監測與調查，在西部各縣市海域目擊率有明顯差異與年間變化的趨勢，白海豚主要活動於水深30公尺內，離岸不超過6公里的海域和河口，而近年來白海豚目擊紀錄有擴大的現象。

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▲海保署使用空拍機觀測白海豚。（圖／海洋保育署）

由專業團隊從新北淡水河海域至臺南將軍漁港沿10公尺水深線劃設調查穿越線，共執行19航次(天次)海上調查，本次更使用無人機進行空拍，觀測時白海豚出現疑似覓食、大範圍繞圈、徘徊、游走及休息等行為。

海保署強調，以白海豚體表斑點、背鰭缺刻及尾鰭等特徵，進行個體辨識及編號，共辨識出64隻白海豚個體並彙整個體體表左右側照片，建置臺灣西部海域白海豚個體的資料庫，並將持續進行更新。

白海豚已由國際自然保護聯盟（IUCN）列為極度瀕危物種，是我國保育等級I的瀕臨絕種野生動物，但其在台灣西部海域與人為活動範圍高度重疊，因此展開觀測保護。