2021年「4生肖」運勢大翻身！財運事業從1月開始順到底

▲4生肖自1月開始告別2020的霉運。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者楊庭蒝／綜合報導

2021年正式在今天拉開序幕，許多人都希望在新的一年裡，能夠告別多災多難的2020，迎來嶄新的一年。搜狐號《每日運勢風水》點出四個生肖自今天開始和霉運告別，在新年的第一天把握好機遇，遇見更好的運氣，從此不但賺錢多了，而且一年下來心情都特別好，不見霉運也不見小人。

生肖屬豬：

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屬豬的人，在2021年裡的日子，只會比2020年更加珠圓玉潤，生活條件也有進一步的改善，他們的性格隨和，而且擅長交朋友，平日就跟身邊人保持著相當和氣的關係，不會讓別人受氣，自己也沒什麼委屈，而2021年來到的同時，他們不會有太多的霉運和坎坷，自己能得到許多支持，也能擁有更高的工作效率，在3五位貴人的指點之中屬豬人走出了成功大道，而且自己更能把工作任務都完成，得到領導的重視，從此之後他們的工作會更加出色，生活也更加順利，1月1日開始，今年的好日子就拉開了序幕。

生肖屬猴：

屬猴人在新一年，貴人運勢相當好，他們的性格樂觀，擅長交朋友，誰都願意跟他們打交道，就是因為他們散發著正能量，而且自己處事風格也相當周全，圓融，不得罪人也不會讓自己成為別人的眼中釘，所以他們一貫來都沒有什麼仇人，而在2021年的日子裡，自己能夠得到許多人的認同，好點子當然也會有用武之地，自己的工作效率倍增，生活水平也有所改善，他們能在一種非常積極的狀態之中成就自己的事業，不但能讓自己賺到不少的錢財，而且心中的成就感比以前更加強烈，一年下來心情大好，收穫也大好，從新年的第1天開始，就在悄悄地實現成就。

生肖屬兔：

屬兔的人是人群之中的智者，他們從來都不會表現出急躁的一面，而且對生活也格外有耐心，只要是自己能做到的事情，他們從來都不會推辭，也不會讓自己的責任轉嫁到別人身上，所以能得到許多人的欽佩，而在2021年裡他們的主基調是能夠跟全家人齊心協力，一起創造輝煌，自己的賺錢水平更高，而在家庭生活中也擁有比較和氣的氛圍，更能讓自己在事業場上也跟著和氣生財，所以一年下來發展非常好，賺到的錢也不在少數，新年的1月1日往後，他們就會擁有越來越好的運氣。

生肖屬雞：

屬雞的人雖然有些急躁，但其實是一個能讓人特別心服口服的人，他們無論做什麼事都有自己的底氣，不會因為局勢不好就變得沒有信心，所以在事業場上也一定可以撐得起檯面，成為獨當一面的強者，而在2021年開始自己的工作效率有所提升，生活水平也不斷的改善，他們的眼前浮現了良好的機遇，自己更能成為大家都信任的人物。他們的生意將在今年之內好轉，1月就有機會旗開得勝，哪怕現在還在假期之中，他們也已經開始了自己的努力，所以今年的好運氣將會持續下去。