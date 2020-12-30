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美百萬隻鳥集體暴斃…死前「呆停路邊」行為異常！　關鍵原因曝光

▲▼美國西南部大量鳥類死亡。（圖／翻攝自推特／Allison Salas）

▲美國西南部大量鳥類死亡。（圖／翻攝自推特／Allison Salas）

記者張方瑀／編譯

美國近來多地發生大量禽鳥「餓死」的事件，規模達數百萬隻，且並非單一品種。專家推測，這和夏季野火頻傳有間接關係，因為鳥類必須提早或改變遷徙路線，沒有足夠時間儲存好足夠的身體脂肪，才會發生因體力不支而撞上大樓，或在路上被車子輾壓的情況。

根據《每日郵報》報導，墨西哥州的美軍白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）及白沙國家保護區（White Sands National Monument）在8月時曾發現數百具鳥屍，起初推斷是單一事件，但接著9月初在亞利桑那州、科羅拉多州、德州，甚至是墨西哥都發現大量死亡的鳥類，且品種包含麻雀、畫眉、知更鳥與森鶯等。

當地居民和生物學家表示，這些鳥類死前的行為相當異常，例如會停在地上任由人類接近，看起來精神相當恍惚，甚至撞上大樓，或在路上被車子輾壓。新墨西哥州遊獵和魚類局（New Mexico Department of Game and Fish）檢驗了其中40具鳥屍，野生動物疾病專家毛爾（Kerry Mower）認為，這些鳥類很有可能是餓死的。

毛爾說，初步排除了細菌、病毒、寄生蟲和殺蟲劑等致死因素，他們發現所有送檢的鳥類都非常瘦弱，大約80％的樣本都出現飢餓的現象，包含空胃、腎衰竭、缺乏脂肪與胸肌嚴重萎縮，其餘的屍體狀況差到根本無法採檢。

專家將夏季頻發的野火和提早到來的寒流列為間接因素，因為山林遭到燒毀、天氣迅速變冷，讓這些鳥類不得不提早開始遷徙，或者是改變遷徙的路徑，這都讓牠們沒有足夠的時間累積體內脂肪，導致身體過度勞累而死亡。

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