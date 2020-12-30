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台男凍死哈爾濱！拋家北漂命喪-30℃雪地　竟是狠友詐保4千萬

苗栗徐姓男子與朱姓友人共遊哈爾濱，徐男慘遭設局酒後凍死戶外，朱男則盜領走他的千萬保險金。（圖／本刊繪圖組）

▲苗栗徐姓男子與朱姓友人共遊哈爾濱，徐男慘遭設局酒後凍死戶外，朱男則盜領走他的千萬保險金。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

苗栗縣男子徐源富一心懷抱發財夢，上網認識自稱從事金融業的「朱大哥」後，拋下家庭「北漂」投靠對方，豈料不但被當成借貸人頭，還慘遭3度「設局」，最後在大陸哈爾濱零下30度街頭活活凍死。檢警調查，涉嫌重大的朱男曾替徐投保4千萬元，並成功領走2千萬元，無奈由於兩岸關係緊張，《兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》可說完全停擺，導致警方無法取得陸方掌握的相關證據、協助，檢方最終只能以詐欺罪起訴嫌犯，讓人扼腕。

「我兒子死得這麼冤，害死他的人卻能逍遙法外，有天理嗎？」談起兒子徐源富冤死在冰天雪地的大陸哈爾濱街頭，80歲的徐父瞬間淚崩，他根據警方和保險公司的調查，一口咬定有恐嚇取財、強盜、懲治盜匪條例等前科的47歲朱姓男子（朱男），就是害死兒子的兇手。

徐父控訴，兒子根本是被謀財害命，堅稱朱男就是整起意外的策劃者。（圖／周志龍攝）

▲徐父控訴，兒子根本是被謀財害命，堅稱朱男就是整起意外的策劃者。

他回憶，自己原本不認識朱男，是兒子生前某天在台北因酒駕被逮到警局，朱男請他北上「具保救子」，他才知道這人，「我那時還以為他（朱男）是好人，誰知竟是謀財害命的兇手！」

家屬說，死者過世前夕，其實曾多次想擺脫朱男，還曾從台北偷跑回苗栗老家，但朱男一找上門後，死者似乎擺脫不了他，又乖乖跟他走。本刊在死者遺物中，發現他生前曾留下「有人的地方就有恩怨，有恩怨就有江湖，人就是江湖，我怎麼退出？」等語，老爸看了表示，這大概是徐源富生前想擺脫朱男卻又不敢的心情寫照吧？

 

而針對「徐源富凍死案」，檢警高度懷疑他並非唯一的受害者，無奈礙於兩岸局勢，無法擴大偵辦。其實，面對近年「跨境化犯罪」日益增加的現象，任何司法互助的管道，都不應受到政治干擾才是。

徐男被發現凍死在哈爾濱太平鎮「大地里」一帶，當天氣溫低到僅零下30度。（圖／翻攝網路）

▲徐男被發現凍死在哈爾濱太平鎮「大地里」一帶，當天氣溫低到僅零下30度。

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