嘉義市將才工場 、美術館月影潭心　榮獲台灣景觀大賞

▲將才工場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市繼榮獲全國幸福城市第一名的殊榮之後，在城市美學及都市景觀面向，再度獲得台灣景觀大賞的肯定。一年一度的「台灣景觀大賞」，是由中華民國景觀學會舉辦，以表揚國內傑出景觀作品對國家社會所作之貢獻，並協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞(如：IFLA AWARD)。本次國內景觀規劃設計案徵選，共分七類，競爭非常激烈，共計155件作品參加徵選，嘉義市三件獲獎。

▲美術館 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市共提出四件作品參加徵選，經初審、複審與其他縣市激烈角逐後，共有三件作品從眾多競爭者中脫穎而出。其中「後驛社區-將才工場社區共創基地」榮獲社區營造-地方創生類優質獎、「嘉義市立美術館」榮獲特殊主題類優質獎、「蘭潭月影潭心」榮獲特殊主題類佳作獎。本次獎項預定於110年1月9日於台北市立文獻館-樹心會館接受頒獎表揚。

▲月影潭心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府都市發展處表示，本次獲獎不僅是對市府團隊肯定，更加深市府未來推動城市美學及都市景觀工程的信心，也是嘉義市迎來2021台灣設計展的一大鼓勵。希望透過設計治理城市的能量，讓城市美學處處、讓嘉義市之美被全國看見。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感