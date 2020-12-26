無良禿頭男！誆性愛影片外流可幫處理　設局騙正妹百萬竟無罪

▲黃男在現實生活中是個大肚禿男，但卻靠著一張嘴騙了不少對愛情有憧憬的女孩。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台北市1名長相甜美的小涵（化名、37歲）感情空窗10年，去年透過一家相親銀行，認識1名38歲的黃姓男子，2人一拍即合隨即陷入熱戀，豈料2人才交往2週，黃男突然表示自己在網路上看到小涵的性愛影片，需要「處理費」將影片下架，小涵嚇得拿出所有積蓄、並向銀行借款，前後支付了142萬元給黃男，孰料黃男拿了錢，卻無法提出下架影片的證據，再持續向小涵要錢，小涵才驚覺自己被設局，隨即分手並提告詐欺，而最高法院本月判決黃男無罪，小涵無奈自己被愛沖昏頭、人財兩失。

小涵回想起這段荒唐的過往，不禁搖頭感嘆：「自己太傻。」小涵因與前男友分手，情傷遲遲走不出，近10年都過著單身的生活，直到去年初他才在相親銀行認識了黃男，他向小涵表示自己是個工程師，在大公司擔任主管，平常還是個業餘攝影師，多才多藝的形象讓小涵印象深刻。

一見如故的兩人隨即交往，還以「老公」、「老婆」互稱，黃男每日的甜言蜜語都讓小涵相當沈醉，然而就在兩人交往兩週後一切都變調，黃男突然說自己其實是位駭客，在網路上無意間看到了小涵與前男友的性愛影片，一定要趕緊處理，小涵斬釘截鐵地表示自己絕無可能拍性愛片，但黃男態度堅定、口氣嚴肅，語帶威脅的說：「如果被妳的家人朋友見到，真的很丟臉。」

黃男表示自己駭客的身份，可以將影片下架，但前提是需要花錢找人幫忙、添購專業器材，小涵被黃男嚇的相信自己就是性愛片的女主角，竟在沒看到任何影片及證據下，就傻傻的將所有積蓄都給了黃男，甚至還向銀行借貸，前後給了黃男142萬元，但事後每當小涵詢問處理進度，黃男不僅說不出來、還會刻意逃避話題，負債百萬的小涵驚覺不對勁，在兩人交往第一個月便提出分手，並提告《詐欺罪》。

然而，經最高法院審理，認為黃男與小涵之間的金錢糾紛屬於借貸關係，因此判黃男無罪，無助的小涵只能摸摸鼻子，將百萬元當作教訓。而黃男目前仍活躍在各大交友網站，對此，小涵表示：「我希望所有對愛情有憧憬的女孩眼睛要睜大，不要成為下個受害者。」本刊致電黃男，但至截稿前未取得回應。

▲黃男到現在還拿著舊照片活躍在各大交友軟體，持續找目標下手。

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