澎恰恰：我的作品最紅是自慰光碟　脫口秀無恥度自嘲被讚爆

▲澎恰恰昨日進行脫口秀演出，台下觀眾笑聲不斷。（影／翻攝自YouTube／STR Network）

記者崔子柔／綜合報導

澎恰恰出道多年，歷經自慰光碟、欠債等問題，但仍不斷在演藝圈創新突破。他近日就上「狗屎寫手」大方自嘲，雖然許多段子他自己聽了都快受不了，但還是敬業說出來，也大讚博恩和賀瓏寫得好。

薩泰爾娛樂昨（25）日在YouTube發出澎恰恰上《狗屎寫手》的8分鐘脫口秀表演，由博恩和賀瓏提供段子，他在台上說出來，澎恰恰不但先是開自己鼻孔的玩笑，還把欠債及自慰光碟事件都說出口。

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▲不少段子讓澎恰恰聽了說不太出口。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）



澎恰恰提到，「全台灣人一人給我一塊錢，也還不了我的債務，但那些錢可以塞滿我左邊的鼻孔」、「我出生的時候，醫生是拉我的鼻孔出來的」，聽到賀瓏說「我出道至今有許多作品，最紅的是05年的自慰光碟」，澎恰恰直接趴在椅子上，但還是敬業地配合演出，並稱「那片光碟，我付了4000萬還是要不回來，所以這邊勸大家，沒事千萬別自慰」。

雖然不少段子都讓澎恰恰快不能負荷，但他仍是大讚博恩和賀瓏寫得好，也特別對這句「我的徒弟許效舜，在我破財之後都不拿錢來，不孝順」比出大拇指，笑說「事實阿」。