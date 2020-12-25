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社會 社會焦點 保障人權

1歲女童遭阿嬤反鎖家中…瓦斯爐沒關！警聞燒焦味破門救出她

▲▼勇警破門救童，阻斷導火源。（圖／記者陳羿妏翻攝）

▲1歲女童被反鎖家中，且瓦斯爐尚未關閉，所幸警方及時破門進入，未釀傷亡。（圖／記者陳羿妏翻攝）

記者陳羿妏／屏東報導

屏東一名1歲女童日前遭出門倒垃圾的阿嬤反鎖家中，而當時家裡的瓦斯爐火沒關，正在烹煮稀飯。員警獲報到場後，見聞到濃濃燒焦味，立即將反鎖的大門鋁門鐵紗網踢破，進入屋內關閉瓦斯，並將女童抱出，才順利化解危機。

警方表示，當時從外門的鐵紗網往屋內看，見一名1歲女童，獨自坐在客廳的沙發椅上，且有陣陣燒焦味從屋裡蔓延而出，直覺不妙，情況危急之下，員警便徒腳將反鎖的大門鋁門鐵砂網踢破，迅速進入屋內，將不斷冒著黑煙的瓦斯爐關閉，將女童抱出家門，並將屋裡的門窗打開，使空氣流通，仔細檢查現場四周，避免意外發生，經救護人員檢視身體，女童狀況無大礙。

女童的洪姓祖母驚魂未定、自責向員警表示，孫女平時由自己負責照顧，豈知出門倒垃圾，一時不注意，大門就忽然關閉無法開啟，將孫女反鎖在家裡，而廚房煮稀飯的爐火又沒關，憂心孫女的安危才會報案，感謝警方及時到場拯救。

對此，屏東警分局表示，員警接獲報案積極認真處理，秉持同理心，即刻給予民眾協助，具體展現人民保姆之精神，為社會注入一股暖流，締造祥和溫暖的社會氛圍給予正面肯定。

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