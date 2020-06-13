南二高屏東長治交流道下方　15天7起死亡車禍…人心惶惶

▲屏東警分局加強南二高長治交流道下方取締勤務， 並進行宣導，以確保用路人行車安全 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長治鄉長治交流道下往三地門方向台24線繁華村路段，半個月來發生7件死亡車禍，造成人心惶惶。轄區的屏東警分局為有效防制交通事故發生，已會請相關單位進行會勘，就道路不合理部分應做工程改善，並加強取締勤務，籲請用路減速慢行，確保行車平安。

▲▼酒駕取締、宣導交通安全。

南二高長治交流道下方，從5月下旬到6月10日，半個月內發生7起死亡車禍，引發民眾恐慌，在地縣議員吳亮慶因此警方重視。

屏東警分局指出，該7件死亡車禍肇因都是未注意車前狀況發生，其中有機車騎士疲勞駕駛自撞、有自小客車未注意車前狀況等情況，分析其車禍發生時間及地段，以早上6-8時發生最多，肇事路段為台24線水源路、中山路及復華街等路段。

為有效防制交通事故發生，已會請相關單位進行會勘，就道路不合理部分應做工程改善；對於民眾遵守交通規責部份：持續關懷據點及高齡者易聚集處所（廟宇、公園）加強交通宣導，以降低交通肇事率。

另警方加強取締酒後駕車、闖紅燈、超速等惡性重大違規，針對易違規熱點、時段，機動調整勤務作為，加強執法能量。再者易肇事路段增加見警率及就輕微交通違規馬上勸導改善，讓用路人養成遵守交通規則的守法習慣。

屏東警方呼籲民眾行駛任何交通工具應「減速、停讓」觀念，觀念正確進而遵守交通安全及降低交通事故。

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