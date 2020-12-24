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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸今年新增58萬5G基地台　5G手機出貨1.44億台

▲▼中國電信：5G已覆蓋大陸所有地級以上城市。（圖／CFP）

▲大陸積極推動5G建設。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸工信部24日表示，今年共新增58萬5G基地台，共建共享基地台佔33萬，所有地級市已實現5G網路覆蓋；5G手機方面，截至11月已出貨1.44億台，佔所有手機的一半左右。

大陸工信部新聞發言人聞庫指出，今年中國的5G飛速快跑，十九屆五中全會明確提出，系統佈局新型基礎設施，加快5G、大數據中心等建設，加快數字化發展，「這一年來，工信部充分發揮主管部門的作用，大力推動5G發展應用，加快5G網絡建設，取得了比較好的效果。」

網路建設方面，聞庫提到，今年新增了58萬個5G基地台，推動共建共享的5G基地台達33萬個，年初預定所有地級市覆蓋5G網路的目標也已經實現，「現在共享的概念更加深化，以往是將兩家業者的基地台安裝在一個塔上，現在是一個基地台給兩家業者使用，效果非常好。」

終端方面，聞庫表示，今年截至11月，國內市場5G手機出貨量1.44億部，上市手機新機型累計199款，分別占到所有手機的一半左右，一個是51.4%，一個是47.7%。

用戶數量方面，聞庫指出，目前5G的終端連接數已超過2億。

聞庫還說，5G的建設是為應用打基礎，最終目標還是將5G應用好，下一步將推動5G實現建設好、應用好、發展好的良好生態，並且展望未來，開展6G願景研究，促進移動通信產業可持續發展。

花1800億美元！中國2020啟用全球最大5G網路。（圖／CFP）

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