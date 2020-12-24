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Telegram明年將推付費服務　「用戶超過5億」創始人7項聲明曝光

▲▼Telegram。（圖／路透）

▲Telegram創辦人表示，明年將推出收費內容。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

通訊軟體Telegram近年有越來越多人使用，創辦人保羅•杜洛夫（Pavel Durov）23日表示，現在Telegram全球大約有超過5億用戶，如此大量的用戶成長也讓伺服器成本大增，為了維護軟體運行及保持高品質的服務，Telegram將於2021年開始推出收費服務。

綜合外媒報導，Telegram創辦人保羅•杜洛夫23日表示，Telegram專注於用戶的通訊保密和速度，全球目前已經累積超過5億個用戶，伴隨而來的就是每年數億美元的昂貴維護費。他透露，最初的時候，他都是拿自己的儲蓄來支付維持費，不過隨著用戶越來越多，Telegram已經需要適當的資金收入。

杜洛夫說，Telegram從明年（2021年）將開始推出一些高品質的收費服務，像是針對商業團隊、有更高使用需求的用戶提供特別的付費功能，Telegram的基本功能則會繼續免費，維持內容加密及無廣告等，「我們會不斷推出新的功能，歡迎未來數十億新用戶加入。」

杜洛夫也在Telegram宣布，7項未來的營運方針：

1.我們不會像WhatsApp 創始人一樣出售公司，世界需要Telegram保持獨立，成為一個尊重用戶、保證高質量服務的地方。

2.Telegram 在幾個方面改變了人們的溝通方式，像是加密、功能、簡單性、設計及速度等，這個旅程才剛剛開始，我們將會持續給世界帶來更多的東西。

3.為了使第1點和第2點成為可能，Telegram明年將開始創造收入，以一種非侵入性的方式來實現。

4.Telegram目前所有免費的功能將永遠免費。

5.Telegram 中所有專門用於消息傳遞（聊天）的部分將維持無廣告，人與人之間的交流不應該有任何形式的廣告打擾。

6. Telegram有許多龐大的公共一對多頻道，每一個都可以擁有數百萬用戶，市場上該類頻道的擁有者多以展示廣告來賺錢，有時會使用第三方廣告平台，讓發布的廣告看起來就像普通訊息，這些訊息經常是侵入性的。

Telegram將推出特殊的公共一對多頻道的廣告平台來解決這個問題。

7.如果Telegram開始賺錢，Telegram用戶也應該受益，例如幫Telegram製作創意貼圖的藝術家，「我們希望數以百萬計的基於Telegram 的創作者和小企業能夠蓬勃發展，豐富所有用戶的體驗。」

詳細全文請閱讀Telegram公告

 
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