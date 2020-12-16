國安局官員性侵女同學「詛咒信曝光」　我靈魂做祭品！人夫控護短

▲L女寫下對孫姓人員的詛咒信被丈夫發現，性侵案才曝光。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

說到妻子遭國安局孫姓人員性侵一事，H先生氣憤難平，他秀出妻子割腕自殺的照片告訴本刊：「我老婆因為正義無法伸張，罹患嚴重的憂鬱症，多次自殘，我身為人夫，也是中華民國的軍官，實在無法坐視不管，希望國安局能夠深入調查，不要護短，給我跟老婆一個交代！」

事件要從今年10月18日說起，當時在國軍某單位服務的上尉軍官H先生，特別請假回家，準備幾天後與自己的中學同學L小姐登記結婚，不料，在整理結婚相關資料時，意外發現L女寫的二封信，其中一封是遺書，另一封則是詛咒信，詛咒的對象竟是他與L女的中學同班同學、目前在國安局服務的孫姓人員。

在H男的追問下，L女啜泣坦言，1年多前她剛與前夫離婚不久，孫男聽到消息後，便經常以關心同學為由跟她聯繫。某天同學聚會後，孫又約她喝酒，最後她不勝酒力，不省人事。L女表示，孫說要送她回家，沒想到酒醒後發現自己在摩鐵，還遭孫性侵，她當下既驚慌又氣憤，後來看到孫打算將沾有體液的衛生紙丟到垃圾桶，於是一把搶下，準備當作證據提告。

為了安撫L女，孫姓人員告訴對方：「不要這樣！我會負責，我會照顧妳。」她因為孫男態度誠懇，一時心軟，選擇原諒，錯失了驗傷提告的機會。不料，孫男後來卻與她斷絕聯繫，L女發現，孫其實有一名外籍女友，自己只是被玩弄的對象，於是致電國防部1985專線申訴，但卻因不知孫的兵藉號碼，最後不了了之。

▲針對性侵疑雲，H男要求國安局徹查、究責。

L女表示，她被性侵後一直覺得自己很髒，還因此罹患重鬱症、恐慌症、焦慮症，需靠藥物入睡，甚至多次割腕自殺，但孫男卻逍遙法外，所以她在某次自殘前，特別寫了詛咒信，上面除了記載孫的出生年月日，內容還寫道：「我將我的靈魂生命做為祭品，血液做為飼養…詛咒…孫○○你將諸事不順、惡靈纏身，周遭親友傷亡機率上升、惡夢隨行…直至我的死亡…詛咒開始！」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

再給自己一次機會

自殺諮詢專線：1925（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

【國安人員涉性侵2】摩鐵侵犯喝茫女同學 他一句話躲過刑責

【國安人員涉性侵3】為護妻揪對質 他的說詞讓人夫痛批：國軍之恥

【國安人員涉性侵4】人夫po網討公道 國軍懲處結果超詭異