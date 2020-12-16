雞蛋放冰箱「驚現詭異變化」！他傻眼求救　內行嗨喊：是極品啊

▲雞蛋內部變成固體凍狀，原PO看傻。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實說）



記者曾羿翔／綜合報導



雞蛋是許多美食、甜點的必備食材，不過就有網友將買回家的雞蛋放進冰箱後，蛋殼一敲開竟然發現裡面變成固體結凍狀，讓他當場傻眼，決定上網求救。2張凍狀的照片曝光後，釣出許多網友解答原因，甚至還有內行人表示，「是極品啊！」

該名網友14日在「Costco好市多商品經驗老實說」臉書社團裡PO出雞蛋內部變凍狀的照片，並提問「請問這個蛋是什麼狀況... ？有人知道嗎？」沒想到有老饕網友表示，「是極品啊！蛋味很濃郁，可加泡麵煮」、「冷凍蛋拿來煮成水煮蛋很好吃」、「冷凍蛋很好吃，切一半、煎一煎變2顆很可愛」。

也有人解答結成凍狀的原因，「你家冰箱溫度太低了」、「應該是冷藏溫度設太低，蛋又擺在出風口附近導致結冰」、「因為冰箱太冰了，建議要擺冰箱的冷藏門邊才好」。也有不少人開玩笑回應，「我看到小雞在發抖」、「小雞嗶嗶唷」、「凍卵技術」、「急凍鳥的小孩啦」。



事實上，雞蛋的新鮮度保存相當重要，衛福部就曝光雞蛋挑選的4大重點，包括「注意完整性，不能有一絲裂痕」、「外觀要乾淨，沾有雞糞的雞蛋別買」、「選擇有CAS優質蛋品標誌認證的雞蛋」、「檢視生產日期與保存期限」。