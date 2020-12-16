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瘋電影／追殺胖老爹　找殺手殺掉聖誕老公公

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文／賴賴

▲▼追殺胖老爹。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

劇情不複雜，單線故事但頗有內涵，一個惡行惡狀的小孩，拿到不滿意的聖誕禮物，於是派遣殺手去追殺聖誕老公公，從追查聖誕老公公的住址，到找到聖誕老公公並槍殺他，以犯罪動作片操作卻頗富娛樂價值，因為聖誕老公公又不是人類，怎麼可能被殺得了，即使這樣去追殺的旅程頗具懸疑感，畢竟也想知道到底要怎樣殺死聖誕老公公，一個梗撐了一部片，還滿聰明的。

而聖誕老公公能力有限，無法讓每個小孩都滿意，在電影中呈現了聖誕老公公面臨的經濟緊迫，必須為了預算協助政府去製造武器，這個部分充滿教育內涵，有些殺戮似乎無法避免，但是心生殺意則是萬惡之源，一不開心就不擇手段想要消滅對方，這種惡魔思想，從電影中看到聖誕老公公惡狠狠的對孩子說，我會盯著你，而聽見會被聖誕老公公關注一方面開心，一方面更具警覺性，因為聖誕老公公有著超人般的能力，整體感是不錯看的，滿適合給難以管教的小朋友觀賞。


片　　名：追殺胖老爹 找殺手殺掉聖誕老公公
英文片名：Fatman
類　　型：動作
上映日期：2020-11-27
片　　長：01時40分
導演：艾尚內姆斯(Eshom Nelms) 、 伊恩內姆斯(Ian Nelms)
演員：梅爾吉勃遜(Mel Gibson) 、 瓦頓戈金斯(Walton Goggins) 、 瑪麗安娜瓊巴普蒂斯特(Marianne Raigipcien Jean-Baptiste) 、 錢恩斯赫斯菲德(Chance Hurstfield)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：采昌

劇情大綱

聖誕老人克里斯（梅爾吉勃遜飾演）隨著年紀增長，事業也跟著逐年下滑。為了拯救聖誕工廠，並養活他的小精靈員工，他被迫與美軍合作，轉行開始製造軍武。不過一次失誤，竟讓他惹來殺身之禍…？！就在聖誕節早晨，一位富豪家庭男孩（錢恩斯赫斯菲德飾演），滿心期待地打開聖誕禮物，卻發現禮物只是一塊煤炭。惱羞成怒的他，決定雇用職業殺手，獵殺這位讓他火冒三丈的聖誕老人…。屁孩PK聖誕老人，最後究竟誰輸誰贏？

▲▼追殺胖老爹。（圖／yahoo）

▲富二代輸不起，把第一名擄來要求她自動放棄。

▲▼追殺胖老爹。（圖／yahoo）

▲聖誕老公公和妻子此刻經濟窘迫。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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