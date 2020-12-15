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都被狗咬「只有弟弟打疫苗」！姊姊慘腦死…真相逆轉：不能怪爸媽

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▲▼姊弟被狗傷，姊姊因未打疫苗腦死亡。（圖／翻攝自齊魯晚報）

▲網傳文件。（圖／翻攝自齊魯晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州市14日驚傳一名國二女生被狗咬後，因家長未重視，沒有及時注射狂犬疫苗致腦死亡。傳言顯示，患者弟弟9月份也曾被狗咬，但及時注射了狂犬疫苗，倖免於難。對此，蕭山區疾病預防控制中心一名工作人員之後證實，網傳屬實。

據《齊魯晚報》報導，近日，一份紅頭文件《杭州市蕭山區疾病預防控制中心簡報》曝光。這份文件表示，杭州市蕭山區發生了今年首例狂犬病例，時間為2020年11月26日。

文件顯示，11月19日17時30分，浙江大學醫學院附屬兒童醫院通過「中國疾病預防控制資訊系統」報告現住址為蕭山區的1例狂犬病例。蕭山區疾控中心聯合杭州市疾控中心、濱江區疾控中心對該起疫情進行了調查處置。

文件稱，姜姓患者為女性，是蕭山區金惠中學國二在讀生，與父母及弟弟共同居住於蕭山區北幹街道興議村。

姜女於11月6日晚餐後在家中出現右手發麻感覺，並伴有疲乏，全身不適，但家人未引起重視，未就診，8日凌晨2時許嘔吐2次，並伴有出冷汗、頭暈、頭痛等症狀。

8日上午，姜女前往省兒童醫院濱江院區內科就診，立即入院接受治療，8日晚嘔吐加重，伴嘔血、大量出汗、畏光等症狀，轉急診搶救室，9日出現呼吸困難，症狀進一步加重，自13日開始逐漸進入昏迷狀態，16日開始出現瞳孔散大，目前已處於腦死亡狀態。

文件中說明，因家屬稱姜女幾個月前曾被自家狗咬傷過，結合其腦影像等表現，醫院考慮狂犬病可能。19日，姜女被確診為「狂犬病」。

據悉，今年5月他們從朋友處帶回一隻小狗飼養，9月該犬曾咬傷姜女弟弟（及時注射狂犬病疫苗）。當時，姜女才告知爸媽，自己在7月也曾被咬過。可惜女孩的話也未被家長重視，之後未就診，也沒有注射狂犬病疫苗。家屬稱，該犬未注射過狂犬病疫苗，但無異常表現。姜女發病後該犬已被丟棄，現不知去向。

對此，網友質疑，「嚴重懷疑是故意讓姊姊死的吧，平常被貓抓一下也該打啊」、「我知道農村重男輕女很普遍，不用懷疑的，太悲哀了，都是一個生命，一樣應該受到重視，疫苗也就幾百上千塊吧，難道一條命還不值這點……」、「他們不配做父母」。

不過，更多網友揭始末為家長說話，「不是這家父母不重視，而是女孩7月份被咬沒有及時說，等她弟弟9月份被咬後再說，她父母以為2個多月了沒事就不管了，父母對狂犬病的瞭解不夠」。

對於網友「重男輕女」的猜想，當地疾控也否認，「家長為女孩治病已傾盡所有，不存在重男輕女。」此外，醫院工作人員稱，女孩仍在ICU，腦幹功能衰竭，但家屬仍未放棄。

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