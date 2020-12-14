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日本2020年度代表漢字揭曉！疫情橫行...「密」2.8萬票奪下冠軍

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▲▼ 日本漢字能力檢定協會14日公布2020年日本年度漢字為「密」。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本漢字能力檢定協會14日公布2020年的年度漢字為「密」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本2020年的「今年的漢字」出爐，由獲得2萬8401票的「密」拿下冠軍，成為代表2020年的漢字。京都清水寺的森清範貫主14日以巨大毛筆用力揮毫，在和紙上寫下大大的「密」字。本年度的漢字是反應了政府提出的「3密防疫原則（密閉、密集、密切接觸）」，其餘的候選字則有「禍」、「病」，都是與新冠肺炎有關的漢字。

根據《京都新聞》報導，日本漢字能力檢定協會每年年底都會透過票選，選出能夠代表當年的漢字，像是2018年颱風與地震等自然災害頻傳，因此當年的漢字為「災」；2019年則是因應新天皇上任，新年號令和中的「令」字被選為當年的代表漢字。京都清水寺的森清範貫主稍早公布代表2020年的「今年的漢字」，正是「密」一字。

此次票選共有20萬8025人參加投票，其中密字以2萬8401票的高票當選本年度代表漢字，佔了整體票數的13%。受到新冠肺炎疫情影響，許多人開啟了新的生活模式，包含日本政府提倡的3密防疫守則。不僅如此，密字也代表了在疫情之下，民眾仍然以線上聚會等方式聯繫彼此的關係。

▲▼ 日本漢字能力檢定協會14日公布2020年日本年度漢字為「密」。（圖／達志影像／美聯社）

▲密不只代表了3密的防疫原則，也代表人與人之間的密切關係。（圖／達志影像／美聯社）

在此次票選中排名第二名與第三名的分別是「禍」與「病」，皆與新冠肺炎有關。受到知名漫畫「鬼滅之刃」影響，「滅」、「鬼」等字也出現在候選名單內。

負責題字的森清範貫主表示，「密代表了心與心的連結。如今疫情持續擴大，國民與醫護人員都非常辛苦，我懷著對所有日本人一同努力克服現況的感謝之情，一邊寫下這個字。」

「今年的漢字」是日本漢字檢定協會為了推廣漢字普及、傳承日本文化而設立的項目。不僅如此，日本漢字檢定協會更將12月12日訂為「漢字日」，因為音似「いい字、一字（好字，一個字）」，期許國民能在每年都至少學「一個好字」，並在每年12月12日發表代表一整年的漢字。自1995年起第一次實施後，至今已經是第26次發表「今年的漢字」。

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