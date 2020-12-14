田徑狼師硬來...抓多名女高中生喊：叫爸爸！　私藏多部「服侍片」

▲北市田徑狼師性侵多名女學生，被檢方依強制性交等三罪嫌起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市一名高中田徑隊老師涉嫌性侵女學生，還以按摩為由，摸遍對方胸部、屁股等，甚至要求對方親臉頰並叫他爸爸。其中一名女學生事後因此身心受創，於是接受心理輔導，全案才因此曝光。士林地檢署近日偵結，檢方將這名老師依強制性交罪等三罪起訴。

起訴書指出，這名老師阿宏（化名）2017年6月間假借指導女學生重訓及改善脊椎側彎的，趁機提出「訓練紀錄」要求女學生脫掉衣服，並拿出手機拍下女學生僅著運動內衣的正面，以及上半身裸背等照片。

誇張的是，阿宏還利用教師權勢，將女學生誘導到辦公室，並以按摩達到運動放鬆為由，摸遍女學生全身，不僅如此，阿宏還反要求女學生替他按摩，但被拒絕，沒想到，阿宏竟逼迫對方叫自己「爸爸」，而女學生因不想替他按摩，只好照做。

檢方還另外查出，阿宏早在2002年暑假間，就曾以相同手法將女學生騙到辦公室內，並在違反對方意願下，親吻、撫摸胸部及下體，最終性侵對方得逞，直到有人敲了辦公室的門，阿宏才停手並要女學生離開。

此外，檢方也發現，阿宏家中的電腦裡，有不少女學生的猥褻照片，更還有性愛影片，而他甚至還將片名取為，「盡心的服侍」、「口爆溢流的感覺」等，行徑相當誇張。

檢方事後依據電腦中的畫面、校方函文，以及女學生同屆同學、校方人員等供詞，認定阿宏犯行。然而，阿宏矢口否認，甚至還多次反控是女學生因和他人有感情問題，才心生不滿誣指他猥褻，讓檢方痛批他不思悔改，根本不適任教師，因此依強制性交、拍攝少年為猥褻行為電子訊號、利用權勢猥褻等罪提起公訴，並以他犯後態度不佳，建請從重量刑。

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