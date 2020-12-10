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防坍塌！台鐵瑞芳=猴硐建「明隧道」　設計圖3個月後出爐

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▲▼林佳龍視察台鐵邊坡滑動搶修現場。（圖／交通部）

▲台鐵東線崩塌搶修中。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

台鐵瑞芳、猴硐路段大規模邊坡滑落，交通部台鐵局力拼12月13日搶通，不過交通部長林佳龍今早坦言，通車時間可能會再延後。他表示，將同步展開短中長期復健，預計3個月內完成該路段明隧道規劃設計。

林佳龍表示，瑞芳、猴硐邊坡搶修第7天，天候狀況仍然不佳，雖然土方清運進度有趕上預期，但天氣預報未來幾天還是有大雨，週一週二更將有入冬以來最低溫，增添復駛時程的不確定性。

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林佳龍指出，今天早上第4度到猴硐，大雨仍不間斷，東北角的雨勢若沒有親自到現場，真的很難體會搶修工程的困難度。站在第一線的宜蘭段李段長，從發生坍塌第一天就守在現場沒有回家，和同仁天天泡在水裡接力搶修，環境惡劣，只能抽空回道班休息室休息、用餐。

▲▼林佳龍視察台鐵邊坡滑動搶修現場。（圖／交通部）

▲▼林佳龍視察台鐵邊坡滑動搶修現場。（圖／交通部）

▲▼林佳龍視察台鐵邊坡滑動搶修現場。（圖／交通部）

林佳龍表示，猴硐的邊坡除了搶修，同步展開短、中、長期復建。短期已打設鋼軌擋土牆等設施，並持續進行監控與加強邊坡排水及加固工程；中長期評估朝向明隧道規劃設計，以3個月內完成設計為目標，儘速辦理發包施工，以確保行車安全。

針對台鐵邊坡分級管理，林佳龍指示，台鐵須於3個月內完成調查機制檢討，並應邀集相關專家學者組成體檢小組，進行諮詢協助，我們也將投入更多預算加強監測改善。

因應氣候變遷加劇，為確保鐵公路系統安全，並請鐵、公路主管機關，也應針對所轄邊坡進行全面安全監測及分級管理檢討。

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