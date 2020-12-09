傳出拉法葉艦升級斥資3百億　許綿延：海軍無意買新艦

▲近日傳出法國透過管道對台提出「六艘拉法葉艦升級」案。（圖／記者李毓康攝）

文／中評社

近日傳出法國透過管道對台提出「六艘拉法葉艦升級」案，可能耗費3百多億台幣。對此，海軍前退役上校許綿延接受中評社訪問表示，一艘軍艦使用壽命約是25年左右，拉法葉來台服役有27年歷史，如今傳出升級專案，研判海軍無意汰舊或購買新船艦的打算。

許綿延學經歷為海軍官校1974年班、海軍指參學院75年班、三軍大學戰爭學院81年班。退役後赴大陸深造，取得中國科學技術大學公共事務學院公共事務博士學位。曾服務於國防部聯合參謀次長室工作，2001年海軍兩棲艦隊副艦隊長上校退伍。過去也曾參與拉法葉艦採購，目前身份是華夏創意文化交流協會理事長。

近日傳出法國透過管道對台提出「六艘拉法葉艦升級」一案，恐花費新台幣300多億。過去經手拉法葉艦採購的海軍前退役上校許綿延接受中評社訪問表示，台灣軍艦升級，拉法葉艦並非首例。過去亦有針對陽字號升級的「復陽計劃」、「武進計劃」等。

許綿延稱一艘軍艦使用壽命約在25年，但台艦普遍超過這個數字。拉法葉來台迄今也已服役27年，又傳出升級專案，可見海軍並無汰舊或購買新船艦的打算。

▲海軍向法國商購拉法葉艦，算是海軍整備建軍的一段歷史過程。（圖／記者李毓康攝）

許綿延表示，一般而言戰艦的服役年限，或每一世代的壽命大約是25年，但台灣有很多軍艦過去的服役壽命都超過30、50年。拉法葉確實是當年台灣最好的戰艦，但如今也快不符時代需求，尤其艦上武器系統都已落後，內臟輪機系統也使用過久。現有消息傳出海軍有意升級拉法葉艦，他不感到意外。畢竟時間確實到了，在無購置新艦的選項下，也不得不升級以符合當前國防戰力需求。

許綿延說，以前海軍有「復陽計劃」、「武進計劃」，所謂復陽計劃，就是把過去「老陽字號」戰艦的機械、推進、電力等系統重新翻修、大修，再配合武進計劃提升各艦兵器或戰鬥系統之更新。

許綿延指出，過去台灣海軍「老陽字號」都是用舊系統的，無法適應現代電腦化或數位化作業，因此很多射控系統、雷達、電力系統等都必須跟上時代或試圖加大負荷。過去因為有這些計劃，台灣海軍才能繼續維持該有的海軍功能與任務，當時「復陽計劃」修復了很多老陽字號戰艦。但當這些老陽字號到達服役極限時，海軍才轉向法國商購拉法葉艦，這也算是海軍整備建軍的一段歷史過程。

如今的台灣海軍或拉法葉艦，有辦法負荷、或面對中國海軍的崛起嗎？許綿延表示，20幾年前台灣海軍的戰力還略勝對岸。但20多年後的今天，中國大陸經濟崛起，中國海軍全面朝著將非「神盾級（Aegis）」系統的船艦除役。未來中國海軍的每一艘船上，包括巡航艦、兩棲登陸艦等，都會新換上相位陣列雷達系統。

許綿延解釋，過去的雷達是轉向式的雷達，但新一代向位雷達具有搜索目標不間斷，可連續追蹤、鎖定的優勢，這比傳統轉動雷達強太多。況且相位雷達能同時鎖定1、200個目標並發射武器。如果台海不幸發生海戰，可能戰艦出航決勝負只在幾分鐘之內。

許綿延說，很多人對於海戰還停留在電影裡的艦砲攻擊，但現代海戰早已是「視距外的攻擊」，代表肉眼還沒看到敵艦，可能自己就先被摧毀了。因為地球是有「曲度」的，但所有雷達都是「直線波」，且直線波距離差不多就是20海里，但有了相位雷達、神盾艦與衛星連結，現代海戰可以在很短的時間內鎖定目標、打完收工、分出勝負。